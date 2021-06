Nogometaš, ki je bil na robu smrti, je spet doma

Christianu Eriksenu so v bolnišnici vsadili srčni spodbujevalnik, danes po šestih dneh pa je zapustil bolnišnico, so sporočili iz danske nogometne zveze (DBU).



Devetindvajsetletni nogometaš Interja iz Milana se je v 43. minuti tekme proti Finski nenadoma zgrudil in izgubil zavest, zato ga je medicinsko osebje na igrišču več minut oživljalo, preden so ga prepeljali v bolnišnico. Pozneje so potrdili, da je doživel zastoj srca.



V četrtek so reprezentantu vstavili srčni spodbujevalnik, napravo, ki pomaga uravnavati srčni ritem. Zdravniške preiskave so pokazale, da je to najboljša rešitev za športnika, ki je doživel srčni zastoj.

Na Eriksena so se spomnili tudi njegovi soigralci, tekmeci in gledalci na četrtkovi tekmi skupinskega dela tekmovanja z Belgijo. Simbolično so v 10. minuti (Eriksen ima na dresu to številko) tekmo za nekaj trenutkov prekinili, nogometaši so žogo poslali v avt, potem pa so igralci obeh ekip, vodstvo reprezentanc in vsi gledalci z aplavzom posredovali pozitivno sporočilo in mu zaželeli hitro okrevanje.

Danes je DBU sporočila, da Eriksen ni več v bolniški oskrbi. Operacija, s katero so mu vstavili spodbujevalnik, je bila uspešna, Eriksen pa je že obiskal soigralce v pripravljalnem taboru, preden je odšel v domačo oskrbo.



»Hvala za številne izraze podpre. Neverjetno je bilo to videti in doživeti. Operacija je bila uspešna, glede na okoliščine pa se počutim zelo dobro,« je navijačem sporočil Eriksen.

