Nogomet za najbolj inteligentne

Všeč so mu inteligentni

Uefa in njen predsednik Aleksander Čeferin sta opravila enormno delo za priljubljenost nogometa.

Nekaj dni po koncu evropskega prvenstva v nogometu je možno opraviti verodostojno analizo opravljenega od prve tekme v Rimu do vrhunca v Londonu, kjer je Italija premagala Anglijo. O tem smo se pogovarjali z nekdanjim selektorjem reprezentance U-21, danes svetovalcem nogometne zveze Kosova.»Danes sem še močneje prepričan, da smo videli odličen turnir. Dobro, da pokal ni pristal v rokah Angležev, saj bi ostal grenak priokus, češ da so zmagali, ker so skoraj vse tekme igrali na stadionu Wembley. Euro je najmočneje zaznamovala Italija, ki ji v skupini ni bilo treba premagati niti ene reprezentance iz evropskega vrha. Toda to ne zmanjšuje njenega uspeha. Italija je igrala tekme na način, ki ga doslej od nje nismo bili vajeni – z veliko posestjo žoge, pogumno v napadu,« je prepričan Gliha.»Izjema je bila v polfinalnem derbiju s Španijo. Italijani so bili prisiljeni postaviti se v podrejen položaj, to pa so storili velemojstrsko, s posestjo žoge pičlih 35 odstotkov. Španci so vstali od mrtvih po skromnem začetku turnirja in prav v tekmi z Italijo igrali odlično, toda (z)manjkal jim je golgeter, ki ga potrebuje vsaka ekipa za vzpon na vrh.je zabil premalo golov. Nobena ekipa ni imela golgeterja, kakršni so biliali še prej, tudi Italijani so iskali alternativne rešitve,« dodaja Gliha, ki izpostavlja možna načina razmišljanja v nogometu.»Nogometaš lahko igra zase in si podredi ekipo, lahko pa svoja ego in kakovost podredi kolektivu. Italijanski igralci so izbrali drugo možnost. Več kot 30 tekem so igrali napadalno, nato pa v tekmi s Španijo obrnili ploščo – čestitke selektorju. Všeč so mi tovrstni inteligentni igralci, saj je v življenju najtežje spremeniti prav navade oziroma dolgo delujoče mehanizme. To zmorejo le inteligentni ljudje, zato so Italijani zasluženo prvaki,« meni 53-letnik.»Finale? Morda je bil odločilen angleški gol že v 2. minuti tekme. Kot bi bili Angleži presenečeni nad vodstvom, so igrali le še petnajst minut na začetno evforijo, nato padli, Italijani so popolnoma zagospodarili na igrišču v slogu 'saj nimamo več kaj izgubiti',« je izpostavil podrobnost Gliha.»Turnir je razkril vse manjšo razliko med t. i. velikimi in manjšimi reprezentancami. Prepričan sem, da bi videli še več domnevnih presenečenj, če bi premogle nižje rangirane izbrane vrste odlične vratarje, kakršen je naš. Marsikatera bi prišla do osmine finala, morda četrtfinala. To me veseli iz zornega kota manjših držav,« je priznal Gliha in dodal: »Kot me veseli tudi dejstvo, da smo spremljali vrhunsko organizirani turnir po meri najzahtevnejših navijačev. Uefa in njen predsedniksta opravila enormno delo za priljubljenost nogometa kljub zgodovinsko oteženim razmeram za organizacijo velikega spektakla zavoljo pandemije in prizorišč v enajstih državah.«