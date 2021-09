Nočejo nove šale dobrega vojaka Švejka

To je pa šala dobrega vojaka Švejka. Namreč Čehi so v osmini finala evropskega prvenstva v odbojki v domači Ostravi s 3:0 odpravili velike favorite Francoze, olimpijske prvake iz Tokia! Vse lepo in prav, v športu zmaguješ in izgubljaš, a Čehi bodo danes ob 19. uri četrtfinalni tekmeci slovenskih odbojkarjev.



Še zadnjič se bo merilo v Moravsko-šlezijskem okraju, zmagovalec bo v polfinalu igral že v Katovicah, v prestolnici Šlezijskega vojvodstva. Slovenci so se četrtič zapored uvrstili med osem najboljših na starocelinskem prvenstvu, leta 2015 in pred dvema letoma so končali kot evropski podprvaki. Torej vloga favorita je zagotovo na strani izbrancev selektorja Alberta Giulianija, a pozor! V prvem delu tekmovanja eurovolleyja 2021 v okviru skupine B je Češka premagala slovensko ekipo s 3:1. Pred letošnjim EP sta se tekmeca v zadnjih letih srečala dvakrat; leta 2017 na tekmi svetovne serije v Seulu so bili s 3:1 boljši Slovenci, enak izid je bil tudi januarja lani na tekmi kvalifikacijskega turnirja za tokijske olimpijske igre v Berlinu.



Ob kakovosti na papirju in matematični verjetnosti je malo verjetno, da bi češki fantje lahko še enkrat uprizorili takšen podvig, a po drugi strani je tudi veliko razlogov za previdnost. Čehi igrajo doma, slovenski odbojkarji pa so doslej na evropskem prvenstvu pokazali zelo nihajoče predstave. Ali bo tokrat šlezijski veter pihal hladno ali toplo, ne ve niti odbojkarski vremenoslovec, bodo pa gostitelji nabrušeni do konca. Čeprav so, denimo, v skupini B izgubili tudi proti Bolgarom in Belorusom, ki so na koncu zasedli 5. mesto v skupini šestih izbranih vrst in se niso uvrstili v izločilne boje.

Ni naključij

»Vemo, po kaj smo prišli na evropsko prvenstvo,« na naslov prvaka meri Klemen Čebulj, ki bo moral s soigralci preprečiti novo šalo odbojkarskega dobrega vojaka Švejka. Ob tem je sprejemalec opozoril na visok češki blok in dobro obrambo, zaveda se, da bo morala Slovenija igrati na zelo visoki ravni.



»Češka je Francoze zagotovo presenetila, vendar pa proti olimpijskim prvakom nihče ne zmaga po naključju. Češki odbojkarji so tehnično zelo dobro podkovani, za seboj pa imajo tudi navijače. Ti bodo storili vse, da bodo svoji reprezentanci pomagali do zmage in uvrstitve v polfinale. S tega stališča gledano lahko Čehom prepustimo vlogo favoritov, sami pa se bomo osredotočili na svojo igro,« opominja selektor Giuliani. Kapetan Tine Urnaut se strinja, da bodo navijači močno orožje Čehov, a je prepričan, da lahko s soigralci izniči to prednost gostiteljev.



»Čehe zagotovo nosi entuziazem, polni so energije in proti Franciji so zares leteli po igrišču. Proti njim bomo morali biti zelo agresivni od prve do zadnje točke. Morali bomo zdržati njihov pritisk in trenutke, ko bodo pred domačim občinstvom spet igrali vrhunsko.«

