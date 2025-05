NK Olimpija v bitko za ligo prvakov, dosegljiva pa evropska liga

Trajalo je nekaj dlje časa, kot so si želeli predsednik Adam Delius, direktor Igor Barišić, športni direktor Goran Boromisa, navijači in nogometaši s trenerjem Victorjem Sanchezom, a naslov slovenskega nogometnega prvaka le ni bil ogrožen. Olimpija je bila celo sezono korak, dva pred tekmeci. Pred njimi želi biti tudi v naslednji sezoni, ki je za prvega operativca v klubu Barišića že v polnem zagonu.

Gospod Barišić, odleglo je vsem zeleno-belim privržencem, med njimi tudi vodstvu kluba s predsednikom v ospredju. So bili zadnji tedni mučni?

Ni nam bilo lahko, ljudje, ki z »varne razdalje« spremljajo nogomet, to težko razumejo. Soočili smo se z ogromno poškodbami, v nekem trenutku smo pogrešali štiri, pet ključnih igralcev. Nekje se je moralo poznati. Trpeli smo, kar je bilo normalno. Toliko truda in denarnega vlaganja je bilo, a smo bili šest, sedem tekem brez zmage. Toda verjeli smo v moštvo in strokovni štab. Od drugega kola smo bili prvi in smo zasluženo prvaki. Govoriti o čem drugem bi bilo absurdno.

Benjamin Tetteh je na zadnji tekmi 35. kroga na koprski Bonifiki razveselil trenerja Boštjana Cesarja. FOTO: Marko Pigac/MP produkcija

Kdo bo trener Olimpije v naslednji sezoni?

Za Olimpijo je trener Victor Sanchez. Že 30. marca smo aktivirali klavzulo, ponudili daljšo pogodbo, a je trener želel, da bi se o njej opredelil po koncu sezone. Naše stališče je, da nihče ni nad klubom, ne predsednik Delius, direktor Barišić, športni šef Boromisa ali trener. Videli bomo, kakšen bo Sanchezov odgovor.

Priprave za novo sezono se bodo začele 16. junija. Vas lahko Sanchezov odhod ujame nepripravljene?

Počakajmo, a se ne bojimo. Bomo našli novega trenerja, spomnite se, tudi Alberta Riero in Sancheza smo. Nekaj vendarle znamo in sem prepričan o tem, da smo prenovili slovenski nogomet. Mislim, da smo na dobri poti, z Victorjem se bomo pogovorili brez povišanih tonov, zbližali vizijo in se dogovorili. Ima še enoletno pogodbo.

Prvi naskok na ligo prvakov pred dvema letoma je minil v kaotičnem obdobju, še enega podobno raztresenega si ne morete privoščiti. Ali upate na preboj v ligo prvakov?

Najprej o tej sezoni. Začeli smo jo z jasnim ciljem o naslovu prvaka. Na poti do cilja smo postavljali rekorde. Uvrstili smo se v osmino finala konferenčne lige, ustvarili najvišje prihodke, stabilizirali klub, ki še nikoli v svoji zgodovini ni bil tako denarno stabilen. Odgovor je da, potegovali se bomo za ligo prvakov, zadovoljni bi bili s ponovitvijo uvrstitve v konferenčno ligo, realno pa je dosegljiva evropska liga.

10 milijonov evrov bo znašal proračun za novo sezono.

Preboj med evropsko klubsko smetano zahteva še boljši igralski kader in še več denarja. Toda za najboljše, Raula Florucza, Matevža Vidovška, Marcela Ratnika se potegujejo tudi tuji klubi.

Pripravljamo »bum«. V sezono bomo šli z velikimi okrepitvami in največjim vložkom v zgodovini kluba. Ne moremo si več privoščiti, da bi kupovali igralce, ki bi jim oživljali kariere. Proračun bomo povečali na 10 milijonov evrov. O drugih številkah ne bi govoril, ampak to moštvo potrebuje le nekaj novih igralcev in manjše rotacije. Odhode pogojujejo ponudbe. Ne skrivamo, prišle so za vse tri igralce, a najboljših nam ni treba prodajati za vsako ceno. Kdor jih bo želel, bo moral plačati toliko, kot si slovenski prvak in klub, ki je dvakrat zapored igral v KL, zasluži.

Boste upoštevati želje igralcev?

Držimo se pravila, da moramo ohraniti jedro moštva. Tudi realni smo in vemo, da so igralci, ki so se že zasitili in si želijo novih izzivov. Kot je bilo v primeru Timija Maxa Elšnika. Pri Olimpiji je prišel do vrhunca in trenutka, ko je moral v športnem in denarnem smislu narediti korak naprej. Računam, da se bo kadrovska prenova gibala v mejah 30 odstotkov.

Brez zadovoljnih igralcev ni mogoče osvajati lovorik. Kakšno nagrado so si zaslužili?

Po klubskem pravilniku, ki v primeru naslova prvaka prinaša dvojne premije.

In brez glavnega pokrovitelja. Ali vadbenega centra.

Smo tik pred dogovorom s pokroviteljem, njegovo ime bo na prsih nove kolekcije dresov. Vadbenega centra ni mogoče zgraditi čez noč, smo v pogovorih, a ničesar konkretnega ni mogoče povedati. Pomožno igrišče se bo povečalo in bo imelo podobno travnato površino, kot jo ima glavno v Stožicah.