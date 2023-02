NK Celje: v blagajni čez pet milijonov evrov

Drugo polno sezono glavne nogometne niti Celja vlečejo ruski vlagatelji, ki jih zastopa direktor Valerij Kolotilo. Celjska zgodba je šele na začetku dolge, dolge poti, kot je zatrdil 52-letni Moskovčan. Tujci v vlogi upravljavcev, plačnikov ali ključnih soustvarjalcev v Sloveniji še niso prepričali navijačev ali širšega športnega občinstva. Zato se je tudi pri celjsko-ruskem sodelovanju pojavlja naslednje vprašanje: Zakaj in do kdaj?

»Od prvega dne smo prišli z jasnimi željami in cilji. NK Celje mora postati ponos Celja. Ustvarjamo in gradimo celovito nogometno 'stavbo'. Nekdo, ki poslovno vstopi v nogomet in v njem išče srečo ter zaslužek prek nakupov, prodaje in vzgoje igralcev, potrebuje tudi tekmovalni uspeh. Ne gre čez noč, razumemo, kaj pomeni pot korak za korakom. Ampak, tekmovalni uspeh je motor vsega, ta aktivira interes navijačev, poslovnih partnerjev in na koncu tudi same sebe, saj dobiš potrditev, da delaš dobro in da živiš od zmag,« je poskušal zajeti del filozofije Kolotilo. Celje se je s kapitalskim vložkom približalo Olimpiji in Mariboru.

»Nisem podcenjeval slovenskega nogometa, ki je poseben. Ko je Celje osvojilo naslov prvaka, je padla motivacija, izzivi niso bili več tako privlačni, nikomur ni bilo jasno, kaj in kako naprej. Izgubil se je čas za osvežitev in obnovo moštva. To je v skladu s pomanjkanjem zmagovalne tradicije, Maribor in Olimpija jo imata, po tem se razlikujeta. Poskušali smo z enim trenerjem drugim, tretjim, pa ni šlo. Niso bili slabi, a vedno iščeš še boljše. Zdaj imamo kakovostno in organizirano ekipo, ki je kos najboljšim in upam, da bo spomladanski del prvenstva minil tudi v naših zmagah,« se utrjevanju zmagovalne miselnosti nikakor ne bo odrekel direktor, ki je pojasnil še nekaj slovensko-ruskih primerjav, še posebej denarnih.

»Celjski proračun je šel prek pet milijonov evrov in se je podvojil. V Rusiji imajo klubi iz spodnjega dela lestvice od 15 milijonov € naprej. Najboljši do sto milijonov €. Moskovska Lokomotiv in Spartak imata 50 oz. 70 milijonov €.« Vložki so neprimerljivi z dosežki ruskega nogometa na mednarodni ravni. »Ruski nogometaš je doma vreden dvakrat več kot v tujini. Zato najboljši ne želijo v tujino. A po drugi strani je rusko prvenstvo prav zaradi tega močno, kakovostno in je blagovna znamka z vrednostjo. K temu bi morali stremeti tudi v Sloveniji. Mislim, da je SNL stabilna liga, toda s slabimi razmerami in v tem je za nogometaše najslabša v Evropi. To ni pošteno do slovenskih nogometašev, zaradi česar prehitro odhajajo v tujino. V reprezentanci so največ trije igralci iz 1. SNL, to je slabo za razvoj lige in nogometa,« je zanimivo in pomenljivo razmišljanje tujca, ki upa na miselni preskok.

»Za najboljše slovenske klube bi moral biti izziv in cilj doseči 15 milijonov € velik proračun. S toliko denarja je moldavski Šerif premagal Reala v ligi prvakov. Je pa še druga možnost, ki jo Slovenija že pozna. To je strokovno znanje, kot ga je imel Zlatko Zahović, ki je za manj denarja ustvarjal velike podvige.«