Njegovo pokojno hčer bi razglasili za junakinjo, besede skrušenega slavnega trenerja pa parajo srce

Žalost, ki je zajela Srbijo po masakru v beograjski šoli Vladislava Ribnikarja, ne pojenja. Pod streli 13-letnega K. K. je umrla tudi hčerka znanega srbskega odbojkarskega trenerja Dragana Kobiljskega. Srbski mediji poročajo, kako pogumno je E. K. stopila pred dečka, ki je brez milosti streljal na vrstnike, in ga poskušala spametovati, a je tudi sama postala njegova žrtev.

Njeno pogumno dejanje odmeva po državi, pojavili so se tudi pozivi, naj hčerko slavnega športnika razglasijo za narodno junakinjo in po njej poimenujejo šolo. »Ko je vsem zaledenela kri v žilah in so panično bežali, se je v Emi prebudil špartanski gen njenih staršev. Pogumno se je postavila pred Kosto in rekla: 'Zakaj to počneš, prenehaj!'« V nadaljevanju opisujejo, da je s to gesto dala priložnost nekaj otrokom, da so zbežali in se rešili gotove smrti. »Ema ni bila na seznamu. Mala Ema, ki ni več z nami, nas je spomnila na to, da je pravo junaštvo zavzemanje za druge, ki so v položaju nemoči. Takšno nesebično dejanje je izraz najvišjih človeških vrednot. Večna ji slava,« so zapisali na družabnih omrežjih.

Na vse skupaj se je odzval tudi njen oče Dragan, ki je zapisal, da sicer ceni in spoštuje vse, da se poskuša ozavestiti čim več ljudi in jih spomniti, naj se vrnejo k pravim vrednotam. »A mi smo skromni ljudje, ki želijo v tišini žalovati. Ni nam všeč niti ne želimo, da se omenja našega otroka bolj kot druge tragično preminule in poškodovane, saj so vsi prečudovita bitja. Starševska, bratska in sestrska bolečina pa je enaka v vseh žalujočih družinah,« je še zapisal.