Njegov vzornik je Diego Simeone

Aluminij (9. mesto, 15 točk) je pred koncem ne najbolj posrečenega jesenskega dela nogometnega prvenstva na trenerskem stolčku Slobodana Gruborja zamenjal z Oskarjem Drobnetom. Natanko čez teden dni 45-letni Drobne je pogumno preskočil razred in sprejel izziv, ki ga lahko uvrsti v krog slovenskih trenerjev z možnostjo daljšega delovanja v 1. SNL, ali pa ga bo ta – tako kot ga je sprejela – tudi zavrgla. Za nekdaj odličnega strelca ni bilo pomislekov, ko je prišlo Aluminijevo vabilo. »Najprej bi se zahvali Radomljam, da so mi dale priložnost. Brez te izkušnje najbrž ne bi bil zdaj pri Aluminiju. Ko enkrat prejmeš prvoligaški klic, ni veliko pomislekov ali oklevanja. V 1. SNL so tako ali tako trije, štirje trenerji tujci, zato niti ne velja krilatica vzemi ali pusti. Obstaja le vzemi,« je povedal. Aluminij je izbral trenerja brez prvoligaških izkušenj. Drobnetove igralske so bogate, čeprav kratke. V šestih sezonah in pol je zabil kar 86 golov in bil z Mariborom, za katerega je v dveh sezonah v 56 ligaških tekmah zabil 18 golov, dvakrat državni prvak. V 1. SNL je igral še za Gorico, Domžale, Dravograd, Celje in Koper. Najboljša sezona pa je bila 1999/2000, ki jo je začel pri Gorici, končal pa pri Domžalah in le za gol slabšim strelskim izkupičkom od prvega strelca lige Klitona Bozga (23:24). Aluminij je njegova prva resna prvoligaška preizkušnja in v marsičem pomenljiva. A zanj niti ne. »Jeseni je imel objektivne težave. Nekaj tekem je izgubil, ker ni imel dovolj moči. Tudi zato se nisem ustrašil, ker vem, da zmore več. Pozitivna drža je zelo pomembna, zato razmišljam izključno o tem, kako bomo ujeli tekmeca ali dva pred seboj, nikakor pa ne o tem, da bi nas ujela Gorica,« je prepričan o tem, da bo drugi del tekmovalno uspešen. Kakšen slog igre zagovarja ali vzgaja nekoč zviti napadalec, so deloma razkrile zaključne jesenske tekme, ki jih je že vodil. »Sem pragmatik, raje igram za gol manj kot za gol več, 1:0 zadostuje. A zgled je zadnja jesenska tekma proti Mariboru. Moje najpomembnejše vodilo, ki ga bom poskušal utrditi v moštvu in med igralce, je odgovornost,« je predstavil še svojo filozofijo. Rudi Zavrl ga je kaznoval »Aluminij je mlada ekipa, pridna. Sem potrpežljiv trener, še posebno do mladih igralcev, a zahteven do tujcev. Ti morajo biti boljši od domačega igralca. Nisem zagovornik enega sistema, prilagajam se igralskemu kadru. Zato so mi posebno všeč določeni tipi trenerjev. Moj je Diego Simeone, ker je uveljavil odgovornost v igri. V nogometu je preprostost bistvena, zraven še polna mera odgovornosti. Aluminij je bil vedno idealen klub za razvoj mladih nogometašev. Takšnega in še lepega ter uspešnega na igrišču,« je brez ovinkarjenja odkril svoje trenerske principe. »Saj se spomnite znamenite tekme v Ljudskem vrtu in gostovanja Mure (1:3, op. p.). Branko Šarenac je sodniku Darku Horvatu primazal zaušnico. Na tej tekmi sem bil izključen, ker sva se za vrat držala s Fabijanom Cipotom. Tedanji predsednik NZS Rudi Zavrl je zahteval ostre kazni. Prejel sem osem tekem prepovedi, še huje sta jo odnesla Marinko Šarkezi in Žikica Vuksanović. To je bilo preveč in krivično, zato ker se dobro spomnim, da je takrat v Nemčiji Ulf Kirsten udaril Thomasa Linkeja. Zbil mu je štiri zobe, zlomil ličnico, imel je pretres možganov. Prejel je tri tekme kazni. Jaz osem tekem za nič ...« je Drobne izpostavil dogodek, ki je zelo vplival na njegovo nogometno kariero.

Komentarji: