Niti sanjal ni, da bo prišel takšen dan D

Ivan Božić (v modri majici) je eden od štirih hrvaških igralcev v Celju.

Želel bi ostati, toda ...

Dramatična končnica 1. slovenske nogometne lige je pritegnila veliko pozornost tudi na Hrvaškem. Razumljivo, z največjim zanimanjem spremljajo nastope svojih legionarjev, ki igrajo vidno vlogo v naših klubih. Pred odločilnim večerom je časopis 24sata objavil intervju s 23-letnim napadalcem, ki bo v drevišnjem dvoboju z Olimpijo poskušal popeljati Celjane do naslova prvaka s pomočjo hrvaških rojakovin»Sezona je zares neverjetna za vse v našem moštvu. Osebno sem bil nekaj krogov v strelski krizi, vendar sem post prekinil ob zadnji zmagi nad Rudarjem z 2:0. Pred tekmo sem se zavedal, da naloga nikakor ne bo lahka. Čeprav je dolgo časa jasno, da se bodo morali Velenjčani preseliti med drugoligaše, so žilavi tekmeci. Toda dokaj hitro smo zabili dva gola, v drugem polčasu pa smo si znali mirno prislužiti vse tri točke,« je uvodoma poudaril Božić, ki je že v 5. minuti zatresel Rudarjevo mrežo in dosegel svoj deseti ligaški gol v tej sezoni.V celjskem moštvu sta učinkovitejša Vizinger (22) in(18), ki zasedata drugo in tretje mesto na lestvici strelcev 1. SNL za Olimpijinim adutom(26), ob tem pa sta vodilna podajalca prvenstva s 23 asistencami v seštevku.»V zadnjih šestih kolih smo iz rok izpustili le zmago nad predzadnjim Triglavom in si priigrali dve točki naskoka pred Olimpijo, ki jo bomo gostili za konec. Priznati moram, da se me je lotila pozitivna trema, saj še nikoli nisem igral na tako pomembni tekmi v zadnjem kolu. Niti v sanjah si nismo znali zamisliti, da se bomo lahko vključili v bitko za naslov prvaka. Toda zdaj se moram spomniti, da so me vodilni možje kluba ob lanskem prihodu v Celje opozorili, da mora biti naš cilj osvojitev šampionske lovorike,« je pojasnil nogometaš iz Vinkovcev, ki je začel kariero v članski konkurenci pri Dinamu leta 2015. Zagrebčani so ga v prejšnjih dveh sezonah posodili Lokomotivi in Rudešu, nato pa še Celjanom, pri katerih se je dobro znašel.»Vsakemu mlademu nogometašu bi iz srca priporočil, naj pride v Slovenijo. Tukaj imajo radi Hrvate ter nam dajejo obilo priložnosti za dokazovanje in kakovosten razvoj. Strinjal bi se ziz Brava, ki je nedavno ocenil, da je tukajšnje prvenstvo po moči nekje med prvo in drugo hrvaško ligo. Prednost Slovencev so boljša igrišča,« meni Božić, ki je pri Celju prevzel vlogo krilnega napadalca.»Prvič v življenju igram na tem položaju. Pred tem sem bil klasična 'devetka', toda v Celju sem se hitro prilagodil na nove razmere in prepričan sem, da mi bodo pridobljene izkušnje koristile v nadaljevanju kariere,« zagotavlja. In kje se vidi v prihodnosti? Celjani ga bržkone želijo zadržati. »Videli bomo. Želel bi ostati, vendar sem nogometaš Dinama, s katerim me pogodba veže do leta 2022. V Celju mi je lepo, moj sostanovalec je razpoloženi 'Vizi' in tudi sam sem zadovoljen s svojim napadalnim učinkom,« razmišlja Ivan Božić.