Niso preživeli skupine smrti

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se na evropskem prvenstvu na Nizozemskem ni uvrstila v četrtfinale. To ji po starocelinskem prvenstvu leta 2014 v Belgiji in tistem na domačih tleh v Stožicah pred štirimi leti ni uspelo še tretjič v zgodovini.

Izbrancem selektorja Tomija Horvata v zadnji tekmi skupine B v Amsterdamu, proti Finski, ki jo kot selektor vodi Hrvat Mičo Martić, ni uspelo iztržiti vsaj neodločenega izida, izgubili so z 1:2, na roko pa ji je šla zmaga izbrane vrste Kazahstana proti Italiji s 4:1 v Groningenu. Na skupinski lestvici so Kazahstanci zbrali 7 točk, Finska 4, Slovenija in Italija po 2, v četrtfinale sta napredovali najbolje uvrščeni vrsti iz vsake iz štiri skupin.

Odločil drugi polčas

Slovenski futsalisti so, zavedajoč se pomembnosti obračuna med Kazahstanom, sicer s številnimi naturaliziranimi Brazilci, in azzurri, prav tako z močmi iz Južne Amerike, tudi prvi polčas svojega dvoboja s Finsko odigrali s pogledom v Groningen. Vseeno so le skupino B evropskega prvenstva poimenovali skupina smrti, iz nje pa na koncu slovenska ekipa, še po dveh neodločenih izidih s kazahstansko vrsto (4:4) in Italijo (2:2), ni izšla z uvrstitvijo med osem najboljših na stari celini. Finci so tekmo v drugem polčasu odločili z zadetkoma Juhane Jyrkiäinena v 33. in Juhe-Mattija Savolainena v 35. minuti, izid je le lepotno popravil Nejc Hozjan v 38. minuti.