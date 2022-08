Nimam še sivih las, a Goran je pravi dedek

Slovenski košarkarji od danes nadaljujejo priprave za evropsko prvenstvo v Istanbulu, velemestu srečnega imena, v katerem so se pred petimi leti zavihteli na vrh stare celine. Na ogrevalnih tekmah s Turčijo (v petek ob 19. uri) in Ukrajino (sobota, 19.00) naj bi igrali vsi najboljši – manjša uganka je le Luka Dončić –, v moštvo se bo vključil tudi Vlatko Čančar. Že pred časom je namreč dobil vsa potrebna soglasja zdravnikov in delodajalcev v ligi NBA po januarski operaciji zlomljene kosti v desnem stopalu.

»Poškodba stopala je preteklost, imel sem še nekaj drugih težav, a vse so že mimo. Vesel sem, da sem uredil tudi klubski status, tako da sem zdaj z mislimi izključno pri pripravah reprezentance in tekmah, ki nas čakajo,« je potrdil 25-letni Koprčan. Z Denverjem je podpisal novo triletno pogodbo, ki mu bo skupaj navrgla 6,8 milijona dolarjev. Kakšno izhodišče bo imel pri odmerjanju igralnih minut v moštvu? »Načeloma se o takšnih stvareh ne dogovarjaš vnaprej. Nova pogodba je vendarle dokaz, da me v klubu cenijo. Kot košarkarja in kot osebo. Veliko mi pomeni, da smo se dogovorili za podaljšanje sodelovanja, in upam, da bom čim dlje ostal v Koloradu. Denver je bil moja prva želja, verjamem, da mu lahko pomagam,« je poudaril Čančar, ki je v prejšnji sezoni prebil na parketu pičlih 176 minut v rednem delu prvenstva NBA in 30 v končnici, v kateri se je njegova zasedba poslovila že v uvodnem krogu proti poznejšemu prvaku Golden Statu (1:4).

Jokić je neverjeten

Zdaj se veseli vnovične združitve moči z reprezentančnimi soborci, s katerimi je zablestel na EP 2017, nazadnje pa na lanskih olimpijskih igrah. »Smo starejši kot pred petimi leti, veliko se jih je že poročilo in imajo otroke. Jaz sicer še nimam sivih las, Goran Dragić pa je že pravi dedek. A spet smo lačni uspeha, Goranova vrnitev je za vse dodatna spodbuda. Počaščen sem, ker lahko igram s takšno legendo in ker bomo še enkrat skupaj stopili na veliki evropski oder. Zelo nam pomaga, da smo vsi bolj zreli, zato si nočemo še sami naložiti prevelikega bremena. Toda iz treninga v trening bomo bolje pripravljeni,« je obljubil gibljivi košarkar, ki se z 203 cm višine spretno znajde v vlogah krila in krilnega centra. Že 17. t. m. se bo vnovič srečal z Denverjevim zvezdnikom Nikolo Jokićem na pripravljalni tekmi s Srbijo v Stožicah. Kakšen je njun odnos?

»O Nikoli lahko govorim le z izbranimi besedami. Kot košarkar je seveda neverjeten, v zadnjih dveh sezonah je bil izbran za najboljšega v ligi NBA. A enkraten je tudi zunaj igrišča. Bil je eden prvih, ki mi je priskočil na pomoč, ko sem se pred tremi leti preselil v Denver. Ko si daleč od doma, je veliko lažje, če imaš ob sebi takšnega človeka, saj so v moštvu fantje iz zelo različnih okolij. Na EP bomo videli veliko odličnih košarkarjev in reprezentanc, tekme pa bodo razkrile, kdo je pripravljen igrati za svojo državo in kdo za lastno statistiko,« je še dejal Čančar.