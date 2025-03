Niki čestitala tudi norveška kraljica Sonja in princ Haakon

Na srednji skakalnici v Trondheimu je včeraj Nika Prevc v šampionskem slogu upravičila vlogo glavne favoritinje in si zanesljivo priborila naslov svetovne prvakinje. S prepričljivim uspehom je le še potrdila veliko prevlado.

Zmaga 19-letne šampionke iz Dolenje vasi pri Železnikih je bila čista kot solza. Čeprav njen prvi skok (98 m), med katerim ji je leva smučka – kot že nemalokrat v prvem delu sezone – v zraku spet ušla malce vstran, ni bil brezhiben, je vodila že po uvodni seriji. Toda njena prednost je bila minimalna; pred tedaj še drugouvrščeno Norvežanko Anno Odine Strøm (99 m) je imela vsega 0,4 točke naskoka, prav veliko več (2,3) pa nista zaostajali niti Nemka Selina Freitag (99 m) in Kanadčanka Alexandria Loutitt (101 m), ki sta si delili tretje mesto.

Prepričljiva zmaga Nike Prevc 1. Nika Prevc (Slo) 259,2 (98, 100)

2. Selina Freitag (Nem) 250,8 (99, 103,5)

3. Anna Odine Strøm (Nor) 246,6 (99, 96,5)

4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 242,9 (98,5, 101,5)

5. Alexandria Loutitt (Kan) 236,7 (101, 95,5)

13. Ema Klinec (Slo) 208,2 (92,5, 91)

30. Katra Komar (Slo) 149,9 (89,5, 77,5)

31. Tina Erzar (Slo) 85,8 (88)

Majhne razlike pri vrhu so napovedovale izjemno razburljiv finale in med ljubitelji skokov so se nekateri že spraševali, ali bo Prevčeva zdržala pritisk ter odbila napade tekmic s Freitagovo na čelu. Izvrstni nemški skakalki, ki je bila nazadnje v svetovnem pokalu štirikrat zapovrstjo druga za Niko, je namreč v drugo uspel zares sijajen nastop (103,5 m), s katerim je odločno vrgla rokavico izziva slovenski prvakinji. Toda naša junakinja jo je junaško sprejela in odgovorila na imeniten način – s svojim najboljšim skokom (100 m).

Niki Prevc je po finalnem skoku vidno odleglo. FOTO: Terje Pedersen/Reuters

To je krona popolne zime

Že ob pristanku, ko je kar za precej preskočila zeleno (lasersko) črto, ki označuje potrebno daljavo za prevzem vodstva, je bilo jasno, da ji zmaga ne more več uiti. Po krajšem čakanju na izračun vseh točk je Prevčeva, ki so jo v izteku obkrožile reprezentančne kolegice Ema Klinec (13.), Katra Komar (30.) in Tina Erzar (31.), dobila potrditev »črno na belem« oziroma »rumeno na črnem«, potem ko je na semaforju rezultatov pred njenim imenom in priimkom zasijala št. 1.

Z Niko Prevc so se veselile tudi reprezentančne kolegice Ema Klinec, Katra Komar in Tina Erzar. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»V prvi seriji sploh nisem bila sproščena. Ravno nasprotno; bila sem živčna kot pravzaprav še nikoli,« je priznala novopečena svetovna prvakinja in pripomnila: »Toda potem sem se znova našla k sebi in takoj spet prikazala boljši skok. To je krona popolne zime.« Kot je poudarila, se uspehov ne naveliča. »Že ko sem v otroštvu po televiziji gledala skakalne tekme, sem si želela, da bi nekoč tudi sama zmagovala. No, zdaj imam tudi jaz svojo prvo veliko snežinko,« je od silne sreče kar žarela Prevčeva, potem ko je zlati (posamični) lovoriki z mladinskega SP v Zakopanah 2022 dodala še članski naslov svetovne prvakinje.

Na zmagovalnem odru sta Niki Prevc družbo delali srebrna Nemka Selina Freitag (levo) in bronasta Norvežanka Anna Odine Strøm. FOTO: Lise Aserud/Reuters

Z njim je ponovila podvig Klinčeve iz Oberstdorfa 2021, v moški konkurenci pa se lahko med Slovenci z najžlahtnejšimi kolajnami na nordijskem SP pohvalijo Franci Petek (Predazzo 1991), Rok Benkovič (Oberstdorf 2005) in Timi Zajc (Planica 2023). Med mnogimi sta Niki čestitala tudi norveška kraljica Sonja in princ Haakon, s katerim je med čakanjem na slovesno razglasitev izmenjala nekaj besed, sama pa je svoje misli hitro preusmerila k današnji ekipni preizkušnji (17.00), na kateri bo poskušala s sotekmovalkami uloviti novo odličje.