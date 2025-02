Nika zdaj v lov na svojega brata Petra

Z dvema zanesljivima zmagama na tekmovanju za svetovni pokal na 94-metrski napravi pod Rajhovko je Nika Prevc minuli konec tedna le še potrdila, da ji tačas nobena smučarska skakalka ni kos. Še več; kadar ji uspe zares izvrsten nastop, lahko na treningu preskoči tudi marsikaterega moškega kolega. Kakor je bil iz slovenskega zornega kota zaradi nje (obakrat) lep pogled na slovesno razglasitev najboljših, pa je bil v soboto tudi žalosten zavoljo prazne tretje stopnice. Kljub novemu podvigu Prevčeve sprva nikomur ni bilo do slavja. Gledalci – po besedah prirediteljev se jih je predvčerajšnjim na Ljubnem zbralo 10.000 – so po zadnjem nastopu finala obnemeli po grdem padcu Thee Minyan Bjørseth, ki je po uvodni seriji še vodila z novim rekordom naprave (97 m). Mlada Norvežanka je takoj po doskoku pri 94,5 metra padla in obležala. Navzočim je zastal dih, nesrečni Skandinavki, ki si je pri tem huje poškodovala levo koleno in levi komolec, pa so z aplavzom zaželeli čim hitrejše okrevanje, potem ko so jo reševalci odnesli iz izteka in nato odpeljali v bolnišnico.

Nova rekorderka skakalnice pod Rajhovko, Norvežanka Thea Minyan Bjørseth, je grdo padla po doskoku. FOTO: Voranc Vogel

Zaradi tega, kar se je zgodilo Thei Minyan, ki je kljub padcu osvojila tretje mesto, je bilo hudo vsem po vrsti, med gledalci pa jih ni bilo malo, ki so se spraševali, zakaj odgovorni z vodjo tekmovanja Markom Klaričem na čelu ob vse močnejšem vzgorniku niso še bolj skrajšali naleta, saj ni skrivnost, da je na Ljubnem težko pristajati pri takšnih daljavah – še posebej na mehke(jše)m snegu, na katerem je imela težave prenekatera tekmovalka. Bjørsethovi, ki je konec lanskega oktobra dopolnila 21 let, so se tako sanje o nastopu na bližnjem domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu (med 26. t. m. in 9. marcem) v hipu razblinile kakor milni mehurček.

Na odru tudi Domen Prevc Čeprav japonskemu zvezdniku Rjojuju Kobajašiju doslej v tej sezoni ni šlo po načrtih, je očitno pravi čas skočil v vrhunsko formo. V Saporu, zadnji postaji svetovnega pokala pred nordijskim SP v Trondheimu (med 26. t. m. in 9. marcem), je namreč minuli konec tedna dobil obe tekmi in si izdatno okrepil samozavest pred vrhuncem zime. Med Slovenci je bil ob odsotnosti Anžeta Laniška obakrat najboljši Domen Prevc, ki je sobotnemu tretjemu mestu, kar so bile njegove tretje letošnje in skupno 17. posamične stopničke med elito, dodal še osmo. Po enkrat sta si točke priskakala Lovro Kos (27. in 35.) in Timi Zajc (39. in 10.), obakrat pa je praznih rok ostal Rok Oblak (41. in 43.).

Težko pri srcu tudi Prevčevi

Precej zadržano je bilo tudi navdušenje Prevčeve. »Po svojem finalnem skoku (95 m), ki je bil veliko boljši od prvega (90,5 m), sem bila zelo vesela, nato pa je sledilo neprijetno presenečenje zaradi padca Norvežanke. Preprosto se mi ni zdelo ravno pošteno, saj je Thea Minyan skakala zelo dobro. Želim ji vse dobro,« je poudarila 19-letna šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih. Dan sta ji polepšala oče Božidar Prevc in brat Peter Prevc, ki sta ji podelila nagradi za prvo mesto. Na drugi tekmi, pred katero je glavni trener norveške vrste Christian Meyer v izogib novi poškodbi s startnega seznama umaknil preostali svoji varovanki Anno Odine Strøm in Heidi Dyhre Traaserud, je slovenska junakinja s skokoma, dolgima 90,5 in 92,5 metra, le še potrdila svojo prevlado.

Obakrat je najbližjo zasledovalko, Nemko Selino Freitag, preskočila za več kot deset točk – v soboto kar za 17,4, včeraj pa pred 5500 gledalci za 10,2 točke, kar je na tako majhni napravi res velika prednost. »Po prvi tukajšnji tekmi je bilo zaradi padca Bjørsethove malce prazno na zmagovalnem odru, tokrat pa smo bile na njem spet vse tri tekmovalke. Vesela sem, da so mi vsi trije skoki uspeli tako dobro,« je v svojem slogu dejala Prevčeva, potem ko je slavila že četrto zaporedno zmago, deveto v sezoni in skupno 16. v svetovnem pokalu, s katero je prehitela Primoža Peterko (15). Več prvih mest ima od naših skakalcev le njen najstarejši brat Peter (24). Za nameček se je Nika še utrdila na vrhu skupne razvrstitve, v kateri ima pred zadnjimi sedmimi tekmami v tej sezoni svetovnega pokala pred drugouvrščeno Nemko Katharino Schmid (na Ljubnem 7. in 5.) že zajetnih 320 točk naskoka.

Niki Prevc se je obrakrat najbolj približala drugouvrščena Nemka Selina Freitag. FOTO: Voranc Vogel

Slovenska rekorderka Ema Klinec je z 11. in 16. mestom pod Rajhovko iztržila manj od svojih pričakovanj, obakrat se je v finale od naših prebila le še Jerica Jesenko (24. in 29.), po enkrat pa ob Katri Komar (25. in 31.) tudi novinki med elito Mia Ingolič (29. in 35.) in Taja Sitar (33. in 21.). Naslednji preizkušnji svetovnega pokala bo konec tedna gostil Hinzenbach.