Nika zbolela, Ema pa potrdila vrhunsko formo

Slovensko žensko vrsto v smučarskih skokih je že dan pred prvim uradnim treningom na srednji napravi v Planici doletel šok. Niko Križnar, bronasto s srednje naprave na lanskih OI v Pekingu in z velike na prejšnjem nordijskem SP v Oberstdorfu 2021, je namreč v posteljo položila gripa, tako da so njeni nastopi v uvodnem tednu 43. oziroma 54. svetovnega svetovnega prvenstva v klasičnem smučanju pod velikim vprašajem.

Kot je zaupal glavni trener naše reprezentance Zoran Zupančič, je Križnarjeva, ki je imela v zadnjem obdobju obilo smole, staknila virus gripe tipa B. Bolezen ji je preprečila pot v Planico, tako da je ostala doma. Zdravi se s tabletami, v ekipi pa močno stiskajo pesti, da bo 22-letnica dobila bitko s časom in vendarle toliko okrevala, da bo lahko nastopila v današnjih kvalifikacijah (16.30). V nasprotnem primeru bo jutrišnjo posamično tekmo (17.00) spremljala zgolj kot gledalka.

»Toliko sem se lahko zmenil, da smo Niko, ki je kar hudo zbolela, obdržali na startnem seznamu do jutri zjutraj. Če se ne bo počutila dovolj dobro, jo bomo zamenjali z mlado Ajdo Košnjek,« je razkril Zupančič.

Stavi tudi na izkušnje

Oči trenerjev, spremljevalcev ekip in prostovoljcev so bile tako na uradnem treningu (tribune so še samevale) še bolj uprte v Emo Klinec, branilko naslova svetovne prvakinje iz Oberstdorfa 2021, ki se je letos že šestkrat med elito zavihtela na zmagovalni oder; vselej – zanimivo – na drugo stopnico. S tretjo (92 m), osmo (94 m) in tretjo oceno (91 m) je bila tudi včeraj naša najboljša v Planici. »Zdaj je moje skakanje res stanovitno. V takšnem položaju februarja še nisem bila,« je razkrila 24-letna šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko in v isti sapi pristavila, da o rezultatih niti ne razmišlja veliko. Precej več o čim boljši izvedbi skokov.

Odlične uvrstitve so jo tudi v skupni razvrstitvi ponesle med najboljšo trojico, iz katere pa jo je minulo soboto z zmago na vetrovni loteriji v Rasnovu zrinila Norvežanka Anna Odine Strøm, ki je bila na treningu dvakrat najboljša (95 m in 95 m). »To bo moje tretje nordijsko SP, tako da sem že malo vajena ritma na tem tekmovanju. Pričakujem, da mi bodo pomagale tudi izkušnje, se pa zavedam, da je treba iti na teh preizkušnjah na polno. Če ne tvegaš, ne dobiš. Na dan D moraš dati vse od sebe,« je pojasnila Klinčeva, ki dobro ve, o čem govori. Navsezadnje že ima dve kolajni s tega tekmovanja, ob zlati tudi srebrno ekipno iz Oberstdorfa. Za nameček ima med posameznicami še 5. in 6. mesto (Lahti '17 in Oberstdorf '21) ter z obeh prvenstev tudi četrti mesti z mešano ekipo Slovenije.

Da je pred dvema letoma pod Senčno goro skočila do zlate lovorike, bo poskušala odmisliti. Kolajne, ki ji služi kot navdih, doma tudi nima na kakšnem posebnem mestu. »Ker še nimam svojega stanovanja, jo imam tam, kjer imam vsa odličja. In trudim se, da bi jih osvojila še čim več,« je zagotovila članica SSK Norica Žiri, ki se bo na planiško tekmo pripravila kot za vsako drugo. »Potem pa te preizkušnja sama ponese – kakor seveda tudi gledalci,« je še poudarila Ema Klinec.«