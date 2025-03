Nika z več rekordi kronala sanjsko zimo

Nika Prevc je tudi na zadnji tekmi smučarskih skakalk v predolimpijski sezoni 2024/25 v Lahtiju ohranila mirno kri in pokazala svoje veliko mojstrstvo. Potem ko je v obeh serijah na veliki napravi Salpausselkä (HS-130) poletela najdlje (128 m in 133,5 m) ter za razliko od četrtkove preizkušnje obakrat pristala še v telemark, se je veselila zmage z rekordno prednostjo.

Najbližjo zasledovalko, Nemko Selino Freitag (115 m in 124,5 m), ki je še osmič v tej zimi osvojila drugo mesto, je preskočila kar za 51,4 točke! To je največja razlika med najboljšima dvema tekmovalkama v zgodovini ženskih skokov. Do včeraj si je ta rekord lastila Avstrijka Marita Kramer, ki je konec novembra 2021 v Nižjem Tagilu drugouvrščeno Emo Klinec ugnala za 41,7 točke; slednja je s skokoma, dolgima 117 in 125 metrov, podvig svoje reprezentančne kolegice iz Selške doline dopolnila z odličnim tretjim mestom za tretje stopničke v sezoni in skupno 31. v svetovnem pokalu.

V središču pozornosti pa je seveda žarela Prevčeva, ki je z deseto zaporedno zmago in 15. v zimi (toliko jih je v šampionski sezoni 2015/16 nanizal tudi njen najstarejši brat Peter Prevc) izenačila rekorda japonske zvezdnice Sare Takanaši iz 2013/14 in 2015/16. »Znova sem izjemno uživala – kakor pravzaprav celotno zimo. To je zame še en nepozaben dan,« ni skrivala radosti 20-letna šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih, pred katero sta po njenem imenitnem finalnem nastopu snela kapi ter se priklonila tudi glavni trener Jurij Tepeš in njegov pomočnik Andraž Pograjc, ki sta bila zadovoljna tudi s 25. mestom mladinke Taje Bodlaj (110,5 m in 110 m).

V Lahtiju še moški tekmi V Lahtiju bosta ta konec tedna še dve preizkušnji smučarskih skakalcev. Danes (16.35) bo po kvalifikacijah (15.00) na sporedu posamična tekma, jutri (16.30) pa še superekipna.

Zdaj si lahko malo oddahne

Na slovesno podelitev je Prevčeva, ki je z rekordnimi 1933 točkami v skupnem seštevku drugouvrščeno Freitagovo pustila za seboj za 640 točk, prinesla posebne Slatnarjeve smuči, na katerih sta bili z velikimi črkami zapisani njeno ime in priimek. Za nameček je bil na njih narisan še velik kristalni globus, ki ga je nato še drugič po letu dni ponosno dvignila visoko v zrak. »Sploh ne vem, kaj naj rečem. Vesela sem, da se je zame sezona končala na takšen način, nočem pa, da bi bila to moja najboljša forma doslej,« je dala najboljša skakalka po skupno 22. zmagi v svetovnem pokalu jasno vedeti, da se pri teh uspehih še ne namerava ustaviti.

A zdaj si lahko Nika – kar zadeva treninge – malo oddahne. Toda obveznostim do pokroviteljev in različnih podpornikov se po vrnitvi v domovino ne bo mogla izogniti. Prihodnji konec tedna bo Prevčeva, ki je izenačila tudi rekordnih 19 stopničk Norvežanke Maren Lundby iz sezone 2018/19, kot gledalka uživala na moškem finalu svetovnega pokala v skokih in poletih v Planici, nakar bo skušala nadomestiti, kar je v minulih mesecih zamudila pri študiju prvega letnika bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Načrtov za poletje še nima, kdor pa jo pozna, dobro ve, da ne bo počivala na lovoriki.