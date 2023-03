Nika si želi premagati fanta in ga tako utišati

V Vikersundu bodo najboljše smučarske skakalke jutri spisale novo poglavje v zgodovini tega športa, saj se bodo od 10. ure naprej sploh prvič pomerile na tekmi v poletih. A težko pričakovani spektakel na »pošasti«, kot so Norvežani poimenovali največjo letalnico na svetu (s svetovnim rekordom 253,5 m Avstrijca Stefana Krafta iz leta 2017), se ni začel po okusu pogumnih deklet. Zaradi sneženja in spremenljivega vetra so bili namreč prireditelji prisiljeni odpovedati včerajšnji uradni trening. Skakalke upajo, da bodo lahko vikersundsko letalnico preizkusile danes (10).

To velja tudi za obe Slovenki, ki sta si zagotovili udeležbo na zgodovinski prvi preizkušnji v poletih. Ob Emi Klinec, ki bo kot vodilna na sklepnem dejanju norveške turneje branila 20,8 točke naskoka pred najbližjo zasledovalko, Nemko Katharino Althaus (skupna zmagovalka tega tekmovanja bo prejela 40.000 evrov, drugouvrščena 15.000 in tretjeuvrščena 5000), letalno premiero že od začetka sezone nestrpno pričakuje tudi Nika Križnar.

»Če bi bilo po mojem, bi šla na letalnico že jeseni, toda ... Verjetno imajo fantje kar prav, ko pravijo, da pravo vznemirjenje pred poleti prvič zares začutiš šele takrat, ko se usedeš na startno klop. Če njim začne hitreje biti srce, verjamem, da bo tudi meni,« je že pred časom napovedala Križnarjeva, ki ne skriva visokega cilja. Želi si namreč poleteti dlje od 217,5 metra, kolikor znaša osebni rekord njenega srčnega izbranca Aljaža Vodana, ki je tako daleč kot predskakalec odjadral pred šestimi leti v Planici.

»Fant mi je že večkrat v šali rekel, da za razliko od njega še nisem poletela prek 200 metrov. No, vse doslej tudi nisem imela možnosti, da bi dosegla takšno daljavo. Upam, da bom zdaj, ko bom prvič nastopila na letalnici, izkoristila priložnost in ga premagala,« je dala 23-letna članica iz SSK Norica Žiri jasno vedeti, kako daleč bo merila. Da zna odlično leteti, je dokazala že večkrat, navsezadnje tudi lani v Willingenu, kjer jo je odneslo do uradnega ženskega svetovnega rekorda (151 m).

Leta 2009 rdeča luč

Tudi njena klubska kolegica Ema Klinec, svetovna prvakinja s srednje naprave v Oberstdorfu 2021, se zelo dobro znajde na velikih napravah. Na prvi letošnji tekmi v Willingenu, na kateri je zaostala le za Althausovo, je namreč odjadrala do 146,5 metra. Še dlje od Križnarjeve je sicer pred poldrugim mesecem na Mühlenkopfschanze poletela Juki Ito (154,5 m), ki pa je po pristanku podrsala z rokami in hrbtom podrsala po snegu.

Izvrstna japonska skakalka, ki je po diskvalifikaciji v Lillehammerju (ker se je prepozno spustila v smučino) v seštevku norveške turneje s šestega mesta zdrsnila na 20., je sicer šele naknadno dobila dovoljenje za nastop v Vikersundu. Zanjo so se namreč po odpovedi 18-letne Avstrijke Julie Mühlbacher (skupno 15. v turneji Raw Air) zavzele preostale tekmovalke in dosegle, da so jo slednjič le vpisali na startni seznam.

Neuradni svetovni rekord si sicer lasti Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, ki se je leta 2003 kot predskakalka na Kulmu veselila poleta, dolgega natanko 200 metrov. Nazadnje so dekletom kot predskakalkam dovolili na letalnico leta 2009 v Vikersundu, po grdem padcu Norvežanke Anette Sagen po doskoku pri 177 metrih pa so jim pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) do letos prižgali rdečo luč.