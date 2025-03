Nika odletela še po krono v norveško prestolnico, potrebuje še 45 točk za drugo veliki kristalni globus

Ob optimalnem razpletu današnje tekme smučarskih skakalk na znamenitem Holmenkollnu (s startom ob 12. uri, pet ur pozneje se bo začela še moška preizkušnja) razpletla tako, kot se je zadnjih osem, se bo lahko Nika Prevc že začela veseliti svojega drugega zaporednega velikega kristalnega globusa. Slovenska šampionka ima namreč kot vodilna v skupni razvrstitvi za svetovni pokal pred drugouvrščeno Nemko Katharino Schmid zajetnih 455 točk naskoka, kar pomeni, da za skupno zmagoslavje potrebuje le še peto mesto.

To bi bila krona imenitni sezoni, v kateri je – vštevši naslova svetovne prvakinje v Trondheimu – osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. »Počutim se zelo dobro, hkrati pa tudi malo utrujeno. Manjka mi namreč kar nekaj spanca. Ampak imam vseeno še dovolj moči za preostanek sezone,« je dala Prevčeva jasno vedeti, da ničesar ne namerava prepustiti naključju.

190,5 metra znaša osebni rekord Nike Prevc iz lanskega Vikersunda.

Kaj bi ji pomenilo več? »Hm, za globus je treba skakati dobro vso sezono, na prvenstvu pa je treba dobro ujeti le eno oziroma dve tekmi. Kolajn še nisem imela, en globus že imam. Težko zdaj rečem, kaj mi bo čez pol leta pomenilo več,« se ni mogla odločiti, kaj ima zanjo večjo vrednost.

Tudi vsa tri odličja s SP, zlati posamični in srebrno s preizkušnje mešanih ekip, so zanjo enako pomembna. »Prva je prva, druga je bila sploh moja prva na ekipnih preizkušnjah, povrhu sem se je s kolegi iz reprezentance veselila prav na svetovnem prvenstvu, tretja pa je bila tista, ki sem si jo pred odhodom na Norveško najbolj želela,« je odvrnila 19-letna športnica iz Dolenje vasi pri Železnikih in razkrila, da bo kolajne iz Trondheima doma obesila na poseben obešalnik, na katerem že visijo njene »snežinke« z mladinskih svetovnih prvenstev.

Odvilo se je na najlepši način

Ko so odpovedali finale tekme na veliki skakalnici, ji je bilo najprej zelo čudno. »Bila sem namreč že v določenem ritmu in se pripravljala za drugi skok, potem pa je bilo kar naenkrat vsega konec. Moram priznati, da mi je zelo odleglo, ker se je prvenstvo zame izteklo tako dobro. Odvilo se je na najlepši možni način. Ko sem se spuščala s sedežnico, pa sem začutila res veliko olajšanje – v dobrem tednu se je namreč nabralo veliko vsega,« je zaupala Prevčeva, ki se je na tekmah mirila tako, da si je govorila, da ima veliko prednost. »Poskusila sem si zaupati in iz sebe izvleči največ. A je bil to zame kar izziv.«

45 točk še potrebuje Nika Prevc za osvojitev drugega velikega kristalnega globusa.

Ko se je ovenčala z zlato lovoriko na srednji napravi, je pričakovala, da ji bo v nadaljevanju lažje. »A sem se motila, saj sem si nehote tudi sama nalagala pritisk, ker sem si želela ohranjati visoko raven skakanja in se še potrjevati,« je dejala dvakratna svetovna prvakinja.

Še bolj živčna pa je bila med spremljanjem preizkušnje skakalcev, na kateri je z vsemi tekmeci prepričljivo opravil njen brat Domen Prevc. »Ker sem tekmo gledala z vrha sodniškega stolpa, sem imela najboljši razgled. Moram priznati, da sem bila še bolj živčna kot ob svojih nastopih, ko sama – kako naj se izrazim – upravljam sebe. Ko sem gledala brata, pa nisem mogla vplivati na njegovo skakanje. A sem čutila, da se bo dobro odrezal, saj je bil ves teden nadvse zanesljiv. Na dan tekme pa se mi je povrhu zdel tudi zelo sproščen. Da sva oba osvojila zlati lovoriki, je res nekaj izjemnega,« je bila dobro razpoložena najboljša skakalka na svetu.

Po vrnitvi v domovino je ponosno pokazala svoje tri »snežinke«. FOTO: Leon Vidic

Nika Prevc lahko že danes poleti do velikega kristalnega globusa. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Škandala, ki so ga v Trondheimu zakuhali Norvežani s predelavo tekmovalnih dresov, ni želela komentirati, ker ne ve, kaj se je dogajalo. »Poleg tega se v to tudi ne bi poglabljala,« se z afero noče obremenjevati. Pred očmi ima sicer v tej sezoni še en cilj. »Moja velika želja ostaja polet prek 200 metrov, kar mi lani ni uspelo. To je eden od mojih velikih ciljev že od začetka sezone,« je še poudarila Prevčeva, ki bo pojutrišnjem dopolnila 20 let. Miha Šimnovec