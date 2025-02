Nika nared za nov vrhunski dosežek

Najboljša smučarska skakalka Nika Prevc se lahko sproščeno loti jutrišnje (14.00) prve tekme na nordijskem SP v Trondheimu, na kateri bo po zadnjih uspehih vsekakor glavna favoritinja. Nazadnje je nanizala šest zmag zapovrstjo (po dve v Lake Placidu, na Ljubnem in v Hinzenbachu), skupaj pa jih je v tej zimi dosegla že enajst, kar pomeni, da je dobila več kot polovico preizkušenj (21). V skupni razvrstitvi ima kot vodilna pred najbližjo zasledovalko, Nemko Katharino Schmid, že 455 točk naskoka. Glede na to, da je do konca sezone za svetovni pokal le še pet tekem, ima skupno zmago tako rekoč že v žepu. Zanjo potrebuje le še 45 točk oziroma eno peto mesto, tako da si bo po vsej verjetnosti veliki kristalni globus zagotovila že na slovitem Holmenkollnu, kjer se bo 13. marca, torej le štiri dni po koncu SP, začela norveška turneja raw air (surov zrak).

Zadovoljna že z eno kolajno

A slovenska šampionka ne pogleduje tako daleč, zdaj je namreč z mislimi pri današnjih kvalifikacijah (20.30), v katerih bo iskala naslednjo potrditev odlične pripravljenosti. Da je nared za nov vrhunski dosežek, se je prepričala tudi na včerajšnjem uradnem treningu, na katerem je imela s 87,5 in 98 metri četrti in drugi dosežek. Boljša je bila le Norvežanka Eirin Maria Kvandal (95,5 m in 96,5 m). Kljub vsem uspehom, ki jih je že dosegla, pa ostaja Nika skromna v svojih željah. Kot je razkrila pred odhodom na Norveško, bo zadovoljna že z eno kolajno. Ob optimalnem razpletu bi se lahko vrnila domov celo s štirimi. Poleg obeh posamičnih tekem bi lahko namreč po odličju skupaj z reprezentančnimi kolegi(cami) posegla tudi na ženski ekipni tekmi in preizkušnji mešanih ekip. Ob Prevčevi bodo v drevišnjih kvalifikacijah od Slovenk nastopile še Tina Erzar, Ema Klinec in Katra Komar. Miha Šimnovec