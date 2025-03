Nika in Anže popeljala Slovenijo do srebra (FOTO)

Slovenski smučarski skakalci so pred tekmo mešanih ekip na veliki napravi v Trondheimu sodili v ožji krog kandidatov za kolajne, to vlogo pa so včeraj na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju tudi upravičili. Na zahtevni preizkušnji, na kateri je tekmovalce od vsega začetka oviral dež, v katerega so se občasno pomešale tudi snežinke, so Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek osvojili odlično drugo mesto.

Slovenci zaostali le za Norvežani Rezultati tekme mešanih ekip na SP v Trondheimu: 1. Norveška 1020,4 (Strøm 232,9/121.5, 132, Lindvik 270,8/135, 132.5, Kvandal 237,3/128, 131.5, Forfang 279,4/134.5, 135.5), 2. Slovenija 959,3 (Klinec 140,2/104.5, 103, D. Prevc 269,9/130.5, 138.5, N. Prevc 267,7/133.5, 136, Lanišek 281,5/134, 141), 3. Avstrija 906,8 (Pinkelnig 173,0/110, 114.5, Kraft 257,6/130.5, 132.5, Seifriedsberger 200,2/117, 117.5, Hörl 276,0/134, 139), 4. Nemčija 899,0, 5. Japonska 785,8, 6. ZDA 739,1.

Izbranci glavnih trenerjev Jurija Tepeša in Roberta Hrgote so morali priznati premoč zgolj Norvežanom Anni Odine Strøm, Mariusu Lindviku, Eirin Marii Kvandal in Johannu Andreju Forfangu, ki so vodili od prvega do zadnjega skoka. Na koncu so imeli domači junaki zajetne 61,1 točke zaloge pred srebrnimi Slovenci, ki so imeli podobno veliko prednost – 52,5 točke – pred bronastimi Avstrijci (v postavi Eva Pinkelnig, Stefan Kraft, Jacqueline Seifriedsberger in Jan Hörl). Nemci, ki so branili zlato lovoriko s prejšnjega SP v dolini pod Poncami, so se morali tokrat sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom, pri čemer so za svojimi sosedi zaostali »le« za 7,8 točke.

20 kolajn so slovenski športniki doslej osvojili na nordijskih SP, drugo v Trondheimu.

Največji delež je k uspehu naše mešane ekipe, ki se je v primerjavi s Planico 2023 na zmagovalnem odru zavihtela stopnico višje, prispeval Lanišek. Za izvrstna skoka, dolga 134 in 141 metrov, kar je bila največja daljava dneva, je prejel kar 285,1 točke, s čimer je bil najboljši posameznik tekme.

»Ekipne preizkušnje so zanimive, na njih pa je najpomembnejše, da vsak prispeva čim več. Menim, da smo dali tokrat vsi štirje od sebe vse, kar smo imeli, to pa je bilo dovolj za drugo mesto. Glede na to, da so se nam letos stopničke na teh tekmah kar nekako izmikale, tudi zaradi smole in nekaterih drugih stvari (diskvalifikacije Timija Zajca v Willingenu – op. p.), je super, da smo jih dočakali na vrhuncu zime – svetovnem prvenstvu,« je razmišljal 28-letni domžalski as, sicer član SSK Mengeš, čigar vrhunska pripravljenost je odlična napoved preostalih preizkušenj v Trondheimu.

Nika razred zase med dekleti

Že danes (17.05) bo tam na sporedu moška ekipna tekma, na kateri bo Lanišek z reprezentančnimi kolegi branil naslov moštvenih svetovnih prvakov z Bloudkove velikanke, jutri (16.15) pa bo na tem norveškem prizorišču druga ženska posamična preizkušnja, na kateri bo glavna favoritinja znova Nika Prevc. Da bo spet vroča kandidatka za najžlahtnejše odličje, je potrdila tudi včeraj, ko je bila z 267,7 točke (133,5 m in 136 m) razred zase med dekleti. Ve, komu bo posvetila kolajno, vendar pa je to raje zadržala zase, ni pa si predstavljala, da bosta kdaj z bratom Domnom na velikem tekmovanju skupaj stala na odru za najboljše skakalce na svetu.

Anže Lanišek je bil najboljši posameznik na tekmi mešanih ekip. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Zmagovalci so se po podvigu ovili z norveško zastavo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

S tem si tudi najmlajši od bratov Prevc nikoli ni belil glave, na včerajšnji preizkušnji, na kateri je prav tako dvakrat poletel prek 130 metrov (130,5 m in 138,5 m), pa je bil povsem osredotočen nase. »Vesel sem, da mi je zlasti finalni skok uspel tako dobro. Tudi drugi so svojo nalogo opravili zelo dobro, tako da se zdaj veselimo kolajne,« je bil dobro razpoložen 25-letni član kranjskega Triglava in na vprašanje, ali je bil tudi sam tako miren kakor njegova sestra, odvrnil, da ne, ker (še) nima toliko samozavesti.

Najbolj nasmejani so bili Norvežani, ki so se poleg zlate lovorike razveselili tudi skupne fotografije s kraljem Haraldom in kraljico Sonjo. »Ni skrivnost, da je naš kralj velik športni navdušenec. Veseli smo, da si je ogledal našo tekmo, in srečni, da smo se mu lahko za podporo oddolžili z zmago,« je povedal Forfang, medtem ko je Lindvik po svoji drugi zlati kolajni na domačem SP priznal, da se po ekipnem zmagoslavju počuti skoraj bolje kot po posamičnem, saj veselje deli še s tremi reprezentančnimi kolegi in preostalimi člani izbrane vrste.