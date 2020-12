Ničesar ne obžaluje, zdaj obožuje kolo

9600

kilometrov je letos že prekolesaril Robert Kranjec.

se je konec februarja 2012 v Vikersundu z zlatimi črkami vpisal v zgodovino kot prvi slovenski svetovni prvak v smučarskih poletih. Kmalu po koncu športne poti marca lani je postal krojač skakalnih dresov v naši reprezentanci. Z 39-letnim Kranjčanom smo govorili pred skorajšnjim svetovnim prvenstvom na letalnici bratov Gorišek.»Da, zdaj sem član spremljevalne ekipe. Tekmovanja v Planici se že veselim, bo pa seveda posebno, ker ne bo gledalcev. Kar zadeva pričakovanja, je težko kar koli napovedovati, ker imajo pravzaprav vsi zelo malo skokov na snegu.«»Ne, meni je všeč, da bo tekmovanje na letalnici že decembra. Zato bo toliko bolj zanimivo spremljati, kako se bodo skakalci odzvali na prve polete v tem času. Kaj vse bi dal, da bi imeli že takrat, ko sem še skakal, tekmo na velikanki že pred božičem.«»Ob dosedanjih rezultatih me prevevajo mešani občutki. Ker fantje pred startom v Visli dolgo niso imeli mednarodnih preizkušenj, sezone niso začeli najbolj sproščeno. Toda verjamem, da jim bo s tekmami steklo.«»Kot sem že prej rekel, težko kar koli rečem. Če bodo skakali in leteli tako, kot znajo, je možno vse.«bo zagotovo med najbolj vročimi favoriti, potem sta tu dva ali trije Norvežani. Kar zadeva preostale, je še precej odprto, upam, da se bo tudi kateri od naših prebil zraven.«»Prva zmaga na njej (marca 2012). V Planici sem sicer doživel ogromno lepih trenutkov, ki vsekakor pretehtajo nad slabimi.«»Spomnim se, da sem šel na Norveško po kolajno. O tem, da jo bom osvojil, sem bil stoodstotno prepričan, vprašanje je bilo le, kakšne barve bo. Vso sezono sem se načrtno pripravljal za prvenstvo v Vikersundu in bil nato tam v vrhunski formi.«»Da, na moštveni tekmi smo bili tretji (zin), kar je bilo sploh super.«»Seveda, v slehernem športu in ne le v skokih, v katerih pride ta morda še bolj do izraza, ker moraš vse izvesti pravilno v tisočinki sekunde.«»Ne, nikoli.«»Lahko mi verjamete, da niti enkrat. Le zakaj bi se še spustil po skakalnici in se morda pri tem še polomil? Ne, moje skakalne kariere je konec, zdaj mi večji užitek predstavlja kolesarjenje. Kadar imam čas, z užitkom sedem na kolo.«»V redu, čeprav je kar mraz, na katerega se še nismo navadili. Temperatura se ves čas suka med desetimi in petnajstimi stopinjami pod ničlo.«»Na srečo nismo pod ključem. Lahko gremo ven teč ali v trgovino, res pa je, da v hotelu, v katerem bivamo, ni nikogar drugega razen nas. Redno nas testirajo na koronavirus, dvakrat so nas na Finskem, še dvakrat tudi v Rusiji.«»Ni prijetno, ko ti nekdo z daljšo paličico vrta po nosu, vendar pa je zdaj takšen naš vsakdan.«»Ne na vseh, zdaj na začetku pa; že zaradi novih pravil, kar zadeva kroje tekmovalnih dresov, da vidim, v katero smer gre njihov razvoj.«»Preveč, o številki pa ne bi govoril. Težava je v tem, ker je treba vsako malenkost preizkusiti.«»Od ure in pol do dveh. Odvisno od vsakega posameznika.«»Zahtevni. Takšni, kot morajo biti.«»Prevelik, včasih tudi v psihološkem smislu. A tako pač je v skokih.«»9600. Verjamem, da jih bom do konca leta zbral še 400, tako da jih bom imel 10.000.«»Najpomembneje mi je, da napredujem in da kolesarim bolje, kot sem lani, sicer pa kakšnih posebnih ciljev nimam.«»Zasluženo, saj že drugič zapored leto končuje kot št. 1 na svetovni lestvici. Privoščim mu iz srca.«»V redu. V hotelu se prilagajajo skakalcem, tako da nimam pripomb.«»Zdaj jem, ko sem lačen, pojem, kolikor potrebujem, in ne pazim, kaj vse dam v usta. A z ničimer ne pretiravam.«»Če se ne motim, imam šest kilogramov več kot takrat, ko sem še skakal.«