NK Olimpija: nič več po balkansko, temveč po špansko

»Dovolj je bilo. Kar koli smo naredili, je bilo slišati: 'Ta je Srb, ta Hrvat, ta Slovenec. Samo preglavice smo imeli, zdaj bomo izbrali nekoga, ki ne prihaja z območja nekdanje Jugoslavije,« je iz Olimpijinega nogometnega tabora odmevalo minuli konec tedna.

»Grožnja« vodilnih mož se je uresničila, odstavljenega trenerja Roberta Prosinečkega je nasledil stari znanec slovenske lige, 40-letni Španec Albert Riera. Pobeg od Balkana nakazujejo tudi zadnji novinci, ki prihajajo s skrajnega dela Pirenejskega polotoka – Portugalske.

Naslednji trener po Srbu Savu Miloševiću, Hrvatu Dinu Skenderju in najslavnejšem velikem žutem, odkar so novi upravitelji NK Olimpija pod taktirko nemškega poslovneža Adama Deliusa oktobra lani prevzeli klub, ne spada v kategorijo izkušenih strokovnjakov. A je posebnež zaradi bizarne igralske kariere, ki se je vrtela med Španijo, Francijo, Italijo, Anglijo, Rusijo, Turčijo, dokler se v nenavadnih okoliščinah ni končala v Sloveniji pri Kopru pred šestimi leti. Pred njim je bil član Zavrča.

Bolj ali manj nespretne kadrovske odločitve Olimpijinih selektorjev se nadaljujejo tudi s Špančevo izbiro. Čeprav si je nekoč član Liverpoola v obdobju prestopa med trenerje pridobil trenersko licenco Uefa pro, s samostojnim vodenjem nima izkušenj.

Eno sezono je bil pomočnik slovitega Fatiha Terima pri turškem velikanu Galatasarayu, kjer je zadnjega pol leta pomagal še rojaku Domenecu Torrentu. Tudi igralskega obdobja v Sloveniji in predvsem vprašanja, zakaj prav Zavrč in Koper, ki sta imela vse prej kot čist sloves ujetnikov stavniških botrov in menedžerskih spletkarjev, se ne bo mogel kar tako otresti.

Razdeljeni navijači

Zadnje dvorne igre v Olimpijinem kraljestvu so znova razdelile navijače: eni so častilci vse prej kot profesionalnega lika in dela Prosinečkega, drugi upajo na končno urejanje razmer, tretji se le posmehljivo in škodoželjno muzajo. Predsednik Delius je z dnevi komedije opravil, pogled je usmeril v prihodnost.

Tekmovalna se bo začela že v četrtek s prvo tekmo 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, ko bo v Stožicah gostoval luksemburški Differdange, in s povratnikom v člansko moštvo ter pri Prosinečkem in tudi odstavljenem športnem direktorju Mladenu Rudonji odpisanim Almedinom Ziljkićem. Navijačem je plačnik starih in novih grehov (Olimpija ga je stala že osem milijonov evrov) natočil čistega vina.

»Pred nekaj meseci je klubu grozil izpad v peto ligo. Z navijači sem se pogovoril. Nisem se odzval kljub škodi, ki so jo počeli klubu. Kljub neprijetnim besedam nisem umaknil svoje dlani. Dogovorili smo se, da se bomo redno pogovarjali o naših potezah. Besedo bom držal. Nismo v peti ligi. Namesto tega se skupaj borimo za Olimpijo in uvrstitev v Evropo,« je dal vedeti Nemec, ki bo moral, če bo želel prepričati nejeverne Tomaže, na germanskem delu Balkana pokazati še več nemške odločnosti in discipline.