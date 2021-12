Ni misije nemogoče, vse je mogoče

Kot pred 21 leti slovenska nogometna reprezentanca tudi slovenski prvak Mura evropsko pot zaključuje v Arnhemu. Toda na svojem prvem euru so Srečko Katanec, Zlatko Zahović in drugi proti Norvežanom še igrali za napredovanje med osem (!?) najboljših v Evropi, nocoj ob 21. uri pa bodo fantje Anteja Šimundže igrali za čast in slavo. V skupini G konferenčne lige je neznanka le še, kdo bo drugi.

Vitesse ali z virusom sars-cov-2 okuženi Tottenham, ki v drugi tekmi gosti vodilni Rennes. Kar se je na začetku tekmovanja za Sobočane zdelo domala nemogoče, so v preteklih petih tekmah vse spremenili v mogoče. Cilji niso bili visokoleteči, a so bili še vseeno zelo zahtevni za popolne avtsajderje: od tega, da bi bilo lepo zabiti čim več golov, osvojiti točko ali dve, kaj šele premagati enega od treh izjemno močnih tekmecev, biti konkurenčen v igri, se predstaviti v čim bolj spodobni luči, morda uveljaviti še kakšnega igralca in tudi iztržiti čim več evrov. Sobočani so dosegli vse, o čemer so sanjali, niso pa še končali misije, ki se tudi pred tekmo zdi nemogoča. Vitesse je še v igri za evropsko pomlad.

Nizozemci lahko Tottenham prehitijo tudi ob enakem številu točk, a morajo imeti boljšo razliko v golih. Pred zadnjim dejanjem ima angleški velikan dva gola prednosti.

O minulem delu po tekmi

Za Šimundžo, avtoritativnega vojskovodjo, ki mu njegovi igralci zvesto sledijo, zadnja tekma na Nizozemskem v ničemer ne menja njegovih pogledov na minulo delo ali načrtov. »Morda kar zadeva gole, točke, toda vtis je pomemben, ni konec po peti tekmi, temveč po šesti,« ni še potegnil črte čez evropsko avanturo.

Na sklepno pot v Arnhem so Sobočani dopotovali v zadnjem trenutku precej oslabljeni. Enega od najvidnejših mož v začetni enajsterici, vratarja Matka Obradovića, je »stisnilo« v hrbtu, obrambni steber Jan Gorenc je zbolel. Šimundža se je delno zazrl v prvo dejanje, ki se od zdajšnjega razlikuje, kot je dejal: »Po postavitvi moštva, ker je naš gard drugačen.« In dodal: »Zavedanje, kaj in kako se je treba postaviti, je večje. Zato pričakujem, da bomo tudi v tej smeri storili korak naprej. Nasploh se bomo poskušali držati svojih principov, čim več svojih boljših odlik in iskali njihove slabosti.« Kot vselej 50-letni Mariborčan ni dovolil, da bi se preveč zapletal v razmišljanjih in taktičnih različicah, ki imajo delno podlago v prvenstvu in nedeljski zadnji tekmi na Bonifiki. O čemer je govoril tudi kapetan Alen Kozar.

Konferenčna liga, skupina G Rennes 5 3 2 0 10:7 11

Tottenham 5 2 1 2 11:8 7

Vitesse 5 2 1 2 9:8 7

Mura 5 1 0 4 4:11 3

»Na pogosta potovanja smo se že navadili, a v ospredju je prvenstvo, namreč, da si lahko zagotovimo evropske tekme,« se zaveda Kozar, ki se po dolgi poškodbi tudi dolgo, a vztrajno vrača v formo. V Arnhemu, zagotavlja, ne bodo le gledali na uro in čakali na zadnji sodnikov žvižg. »Uspešno slovo je pomembno za klub, navijače. Zadovoljstvo bi bilo veliko. Samozavestnejši smo v primerjavi s prvo tekmo, tudi zaradi tega, ker zmagujemo v prvenstvu,« je razmišljal zvezni igralec, ki pozna formulo za uspeh.

»Pomembna je sproščenost. Tekmec je napadalno usmerjen, igra s tremi branilci, po bokih in poskuša z veliko dvobojev ena na ena. Sami se bomo poskušali zoperstaviti z nasprotnimi napadi,« je povedal Kozar.