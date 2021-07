Ni ga zlomila niti poškodba hrbta

Posladek v derbiju Mariborčanom

Izidi 1. kroga – Celje : Maribor 2:3 (Žan Zaletel 21., Jon Šporn 34.; Gal Gorenak 43., Nino Žugelj 47., Ilija Martinović 72.), Mura : CB24 Tabor 0:3, Aluminij : Koper 0:0, Bravo : Kalcer Radomlje 0:0, Domžale – Olimpija preloženo.

Ko so pri CB24 Taboru videli žreb parov, se jim je zataknilo v grlu. V prvih petih krogih nogometnega prvenstva jim je namenil prav vse favorite. Prvi je bil takoj prvak Mura in še v gosteh povrhu. Toda Tabor je v velikem slogu premagal Sobočane s 3:0, dva gola pa jim je zabil prvi veliki junak 31. sezone 1. SNLSežanci so takoj vse napovedi obrnili na glavo. Muri so že drugič zapored zabili tri gole. »Zdaj se lahko veselimo žreba. Na roko so nam šle vremenske razmere, hitra žoga, igrišče. Znova me je navdušil značaj moštva. Vedel sem, da imamo močnega, ampak pred novim poglavjem nikoli ne veš, koliko smo ohranili. V sezono smo šli precej spremenjeni in z večinsko slovenskimi igralci,« se je z veseljem vrnil v sobotni večer 29-letni Sežančan in otrok Tabora s pisano nogometno preteklostjo.»Sprijaznil sem se s tem, da ne bom več igral na najvišji ravni. Zaradi poškodbe hrbta sem bil tako rekoč že avt. Moral bi iti na operacijo, a me je fizioterapevtprepričal, da ni treba. Z njegovo pomočjo sem po dobrem letu spet lahko igral nogomet. Preden sem se vrnil v Tabor, sem bil skupaj zdve sezoni pri Repentabru v zamejstvu, potem naju je prepričals prvoligaškim projektom,« je poskušal kratko in jedrnato opisati zadnjih nekaj let. Tudi prej je imel pestro pot.»Prvi članski nastop in prvi gol v 1. SNL sem zabil v dresu Kopra. Naprej ni šlo več, koprski klub je zahteven, a to ne pomeni, da sem jezen ali užaljen. Za Koper sem navijal tudi v dodatnih kvalifikacijah, zdaj uživam v medsebojnih dvobojih,« brez lokalne tekmovalnosti ne gre.Dino ni napadalec, strelec. »Bliže vratom me je usmeril. Bil je poseben. Pustil je velik vtis. Njegov pristop me je navdušil. Vsak igralec je pomemben. Treningi so bili drugačni. Tudi zdajšnji trenerin vsi drugi pred njim so svojo nalogo izpolnili. Z Igorjem se poznava že dlje, a nikoli me ni treniral, tudi takrat, ko je bil v Kopru trener mlajših selekcij, ne. Zdaj prvič sodelujeva. Mauro me je porinil v vlogo srednjega napadalca, Igor tega ni spreminjal. Dokler bom zadeval, me prav nič ne moti,« je odkril pogled v trenersko zakulisje, ki je bilo javnosti skrito. Kot občutki igralcev.»Kako se počutimo, kako sprejemamo vse te menjave, nove obraze, značaje in druge posebnosti, nihče ni vprašal. Menjavali so se pomočniki, fizioterapevti, mi smo ostajali. In uspešno nadaljevali, to veliko pove o nas,« je zbodel Dino, ki ob srčni izbrankipiše srečno nogometno poglavje.V petek bodo v Sežani gostovali Celjani. »Izjemno navdihnjeni so bili v napadu, premorejo veliko talenta. A moči je treba razporediti. Zdaj to vedo in bo zato nam težje. Kdor bo pod žgočim soncem bolje razporedil moči, bo imel več možnosti,« se je že usmeril v prvi dvoboj 2. kola hitronogi napadalec.