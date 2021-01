Ni boljše priprave od tekme za točke

S prvim dnem novega leta se je začela akcija slovenskih rokometašev, ki se bo končala na svetovnem prvenstvu v Egiptu, po možnosti zadnji januarski vikend v Kairu, kar bi pomenilo, da bo reprezentanca Ljubomirja Vranješa spet v boju za kolajne.



V preteklem letu so bili Slovenci aktivni samo januarja, ko so na EP na Švedskem nastopili v polfinalu in si s četrtim mestom prislužili naziv ekipe leta. Začetek kvalifikacij za EP 2022 jim je jeseni preprečil covid-19, tekmi s Poljsko in Turčijo sta bili preloženi. Jutrišnje srečanje z Nizozemsko v predmestju Amsterdama bo tako prvo po tekmi za bron v Stockholmu 25. januarja lani proti Norveški. Vmes se je kar precej spremenilo, Šved Vranješ, ki je šele v domovini zares spoznal igralce, je opravil kar nekaj sprememb, nekaj fantov oddaljil in jih nekaj vrnil v jato. Ta na prvi dan novega leta ni bila kompletna, na prvi trening je prišlo 17 od 21 povabljenih rokometašev. Zaradi pozitivnega testa sta manjkala Tilen Kodrin in Urh Kastelic, Miha Zarabec je bil lažje poškodovan, Gašper Marguč je zaradi zasebnih razlogov odpovedal udeležbo. Okužen je bil tudi pomočnik selektorja Uroš Zorman. Ne pogreša Vujovićevih metod Vranješ bo zato danes s seboj na letalo Zagreb–Amsterdam odpeljal 17 igralcev, ki so do včeraj vadili v Laškem. Prvič bo lahko na delu videl Dragana Gajića, Staša Skubeta, Domna Makuca, Tadeja Mazeja, Matica Suholežnika, vratarja Miljana Vujovića in krožnega napadalca Mateja Gabra. Slednjega zaradi poškodb ni bilo v ekipi od osvojitve brona na SP 2017 v Franciji in mu je všeč nov veter v reprezentanci. »Ljubo je miren in študiozen tip trenerja, kar je dobrodošla sprememba. Več je poudarka na taktiki in analizi,« metod Veselina Vujovića (ta je prevzel Borac iz Banjaluke) ne pogreša Škofjeločan. Za Slovence bosta tekmi z Nizozemsko, s katero so imeli v bližnji preteklosti že kar nekaj težav, najboljša generalka pred odhodom na mundial, na katerem so cilji postavljeni visoko.



Ekipa bo v deželo faraonov odpotovala že dva dni po nedeljski povratni tekmi z Nizozemci v Celju, kjer naj bi igral tudi zmagovalec lige prvakov Zarabec. Na vrhu je nasledil sokrajana iz Trebnjega Staša Skubeta, najboljšega leta 2018 z Vardarjem. Skube na velikem tekmovanju še ni nosil dresa s slovenskim grbom. »Vedno sem si želel igrati za Slovenijo. Imamo zelo kakovostno reprezentanco, ki lahko naredi veliko, vendar je kakovost treba pokazati na igrišču, najprej že proti Nizozemski,« pravi član Meškova iz Bresta.