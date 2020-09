Ni bila šala, ampak velikanska sreča

Francoskemu dirkaču Pierru Gaslyju, članu italijanske ekipe AlphaTauri (prej Toro Rosso), so se minulo nedeljo v Monzi pokrili vsi dejavniki. Čeprav je VN Italije začel šele z 10. startnega položaja, je na koncu senzacionalno slavil krstno zmago v formuli 1, potem ko je med dirko skupaj z odgovornimi v moštvu vlekel pravilne poteze. Večkrat tudi nevede.



»Ko sem se v 19. krogu po menjavi gum vrnil na progo, sem zagledal tablo, ki je napovedovala prihod varnostnega avtomobila. V istem trenutku sem se svojim inženirjem oglasil prek radijske zveze: 'Ali je to morda šala? V bokse smo se odpravili v zares najbolj neprimernem trenutku!'« je tedaj zmajeval z glavo 24-letnik iz Rouena. A se je pozneje izkazalo, da so se za postanek odločili ob pravem času. Po spletu zanj srečnih okoliščin, h katerim je pripomogel Charles Leclerc (Ferrari), ki je pri visoki hitrosti silovito trčil v zaščitno ogrado in z nesrečo izzval prekinitev dirke, je Gasly napredoval na tretje mesto. Kmalu po novem stoječem startu pa je celo prevzel vodstvo, ki ga do cilja ni več izpustil iz svojih rok.



»Na koncu se je izkazalo, da nismo imeli smole, temveč na naši strani boginjo sreče Fortuno. Proti koncu je bilo zares težko, kajti moje gume so bile že skoraj mrtve. Na eni strani sem videl, kako so se mi tekmeci vse bolj približevali, na drugi sem se zavedal, kakšna priložnost se mi ponuja. Nikoli si ne bi odpustil, če je ne bi izkoristil,« si je v cilju oddahnil Gasly, 109. dirkač z zmago v formuli 1, 13. iz Francije. Tatovi so mu izpraznili hišo V kraljevskem avtomobilističnem razredu, v katerega je prestopil kot prvak formule GP2 iz sezone 2016, je z moštvom Toro Rosso prestal ognjeni krst oktobra '17 v Sepangu (14.), prve točke med elito pa si je pridirkal aprila naslednje leto v Bahrajnu z vrhunskim četrtim mestom. Po dobrih predstavah ga je Helmut Marko, vodja za motošport pri Red Bullu, po koncu prvenstva 2018 povabil v udarno ekipo rdečih bikov, a je ostal v senci Maxa Verstappna. Ker ni upravičil visokih pričakovanj svojih delodajalcev, so ga sredi lanske sezone premestili nazaj k Toru Rossu. Z nedeljskim uspehom, s katerim je zasenčil oba dirkača prvega moštva Verstappna (odstop) in Alexandra Albona (15.), jim je pokazal svoje.



Zmago je posvetil prijatelju Anthoinu Hubertu, ki se je lani smrtno ponesrečil na dirki formule 2 v Spa-Francorchampsu. »Upam, da je tudi Anthoine užival tako kot jaz,« je izjavil prek radijske zveze, ko je prevozil ciljno črto. »Med šolanjem sva si pogosto delila sobo. Hubert bi se prav tako prebil v formulo 1,« je prepričan Gasly, strasten ljubitelj nogometa in goreč navijač moštva Paris Saint-Germain.



Po razočaranju, ko je PSG v finalu lige prvakov izgubil z Bayernom, je pred kratkim doživel nov šok, ko so tatovi vlomili v njegovo hišo v Normandiji in jo dodobra izpraznili. Med drugim so mu ukradli tudi vse pokale, ki jih je že osvojil. »Tatove bi prosil le, da mi ne uničijo vseh lepih spominov,« si je zaželel junak dirke v Monzi.