Ni bila najslabša, kar je uspeh

Tekmovalni učinek slovenske nogometne reprezentance na EP do 21 let je bil brez presežka, a v mejah pričakovanj. Priložnost je dobilo 19 nogometašev, v oceni, kako so igrali, smo upoštevali le igralce, ki so igrali več kot 45 minut.



Igor Vekić (6,5): Na vseh treh tekmah je nalogo opravil s pozitivno oceno. Celo na zadnji proti Italiji, na kateri je prejel štiri gole, je bil najboljši.



Aljoša Matko (6,5): Svojo odliko, napadalno agresivnost in željo za golom je uveljavil proti Čehom. Voljni moment je lahko za zgled, a za vidnejši prodor bo moral izboljšati igralno kombinatoriko.



Andraž Žinić (6): Če je igral maksimalno minut, je izpolnil selektorjeva pričakovanja.



Žan Zaletel (6): Ker Ačimović ni razrešil dvoma o tem, kdo je lahko desni štoper, Brekalo ali Zaletel, je Žan prvo tekmo igral na položaju levega štoperja. Naslednji dve je igral kot zadnji zvezni.



Adam Gnezda Čerin (6): Igralec z največ izkušnjami na najvišji ravni ni razočaral, a bi lahko opravil več. Njegov status na igrišču ni bil v skladu z izkušnjami.



Žan Medved (6): Ni bil prvi selektorjev napadalni izbor, a se je težkaš dostojno boril.



Žan Kolmanič (5,5): Brez presežka, a v skladu s tem, kar zmorejo fizika, tehnika in moštvo. Za branilca z odličnim predložkom so bili Slovenci preredko v vlogi napadalcev.



David Brekalo (5,5): Na realna tla so ga položili hitrejši in igralno spretnejši Italijani. V zgoščenem prostoru lahko uveljavi moč, na brisanem prostoru je prepočasen.



Sven Šoštarič Karić (5,5): Igral je dve tekmi, proti Češki rutinirano in zanesljivo, proti Italiji v slogu očetovih najslabših izvedb, raztreseno in pogubno za moštvo.



Tamar Svetlin (5,5): Lahko bi igral več, a je na njegovem položaju (zvezna vrsta) konkurenca najostrejša.



Dejan Petrović (5,5): Igral in pokazal je manj od pričakovanj, a tudi zaradi višje sile. Čeprav v primerjavi z moštvenimi konkurenti igra v močnejši ligi, klubu in veliko, je bilo to premalo za selektorjeve načrte.



Nik Prelec (5): Drugi najmlajši v moštvu je po profilu napadalec, na euru je bil napadalni branilec. Avtogol proti Češki je bil izzvan tudi zaradi nespretnosti drugega napadalca pred slovenskimi vrati Daria Kolobarića.



Žan Rogelj (5): Kakšna naj bi bila njegova vloga in kako bi lahko bil dodana vrednost, ni znano.



Žan Celar (5): Igralec z najslovitejšim lastnikom (Roma) je žrtev slovenske igralne nemoči. Ni kriv golgeter, če moštvo ne pripravi priložnosti.



Timi Max Elšnik (4,5): Po bliskovitem igralskem in hierarhičnem vzponu je bil euro za kapetana prava polomija. Zakaj, bi morda več vedela selektor ali igralec, ki se je soočil z ostrejšo in hitrejšo konkurenco.



Milenko Ačimović (5): Glede na omejene potenciale in dejstva, da je bila slovenska reprezentanca še pred zadnjo tekmo v igri za četrtfinale in da jo je soprirediteljica EP Madžarska odnesla še huje, je točka celo presežek. A ta je nerealna in nima zveze s tem, kaj je selektor opravil ali ni. Mimo vrste in brez sekunde trenerskih izkušenj je dobil priložnost, ki je ne bi smel.

