Neymar čaka, Messi stiska zobe

Argentina in Brazilija sta edini reprezentanci, ki sta kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju začeli z dvema zmagama, a se pred 3. kolom soočata z mnogimi težavami. Zlasti Argentincem se obeta težko delo proti neugodnemu Paragvaju.



Brazilci bodo petkovo tekmo z Venezuelo odigrali brez prvega zvezdnika Neymarja, ki je nazadnje dosegel hat-trick proti Peruju in na večni lestvici strelcev za petkratne svetovne prvake s 64 goli prehitel Ronalda. Do Peleja mu manjka še 13 golov. Neymar, ki ima poškodovano stegensko mišico, je sicer prišel v Titejevo četo, saj upajo, da bo nared za bolj zahtevno gostovanje v Urugvaju 17. t. m. Brazilci so pozdravili rekonvalescenta Alissona Beckerja v vratih in Gabriela Jesusa v napadu, manjkali pa bodo Casemiro, Philippe Coutinho in Fabinho.

Še več težav imajo Argentinci, ki so se precej namučili z Ekvadorjem in Bolivijo. Upajo, da bo na tekmah s Paragvajem in Perujem lahko igral Lionel Messi, ki ga mučijo bolečine v gležnju.



Selektor Lionel Scaloni se praska po čelu, ko razmišlja, kdo bi lahko zamenjal kapetana. Odpadla sta Paulo Dybala in Sergio Agüero, poškodovan je tudi Marcos Acuña iz Seville, se je pa po več kot letu dni v nacionalni dres vrnil Angel Di Maria. Lautaro Martinez naj bi začel v napadu, rezervist Joaquin Correa bi lahko dobil mesto v začetni enajsterici, potem ko je odločil tekmo v La Pazu.

Vrnitev Cavanija

Urugvaj se je znašel v težavah, potem ko je prejšnji mesec presenetljivo izgubil z 2:4 v Ekvadorju. Glavni napadalni as je Luis Suarez, ki kaže dobro formo v Atleticu. V kvalifikacijah je tako kot Neymar dosegel tri gole, a vse tri z 11 metrov. Zdaj bo imel po dolgem času ob sebi starega znanca Edinsona Cavanija, s katerim lahko igrata miže. Cavani hitro lovi staro formo, nazadnje je za Manchester United dosegel gol ob zmagi pri Evertonu s 3:1.



Selektor Oscar Tabarez bo pozdravil tudi pomembnega Atleticovega branilca Joseja Mario Gimeneza, ki je prebolel covid-19. Dobra novica za dvakratne svetovne prvake je tudi, da bo Portugalec na kolumbijski klopi Carlos Queiroz brez strelca Radamela Falcaa.



Pari 3. kola, četrtek: Bolivija – Ekvador, Argentina – Paragvaj; Kolumbija – Urugvaj, Čile – Peru, Brazilija – Venezuela; vrstni red: Brazilija in Argentina po 6, Kolumbija in Paragvaj po 4, Ekvador in Urugvaj po 3, Čile in Peru po 1, Venezuela in Bolivija 0.