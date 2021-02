Neverjetni Luka Dončić blestel in podrl rekord

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je s 46 točkami v pretekli noči dosegel osebni rekord v severnoameriški ligi NBA in pomembno prispeval k zmagi ekipe Dallas Mavericks na domači tekmi proti moštvu New Orleans Pelicans s 143 : 130.



Mladi Ljubljančan je še posebej blestel v drugem polčasu, ko je dosegel kar 29 točk in vseskozi držal Dallas v prednosti. Na tekmi je zadel 17 metov od 30 poskusov, vključno s petih metov za tri točke od osmih poskusov. Dodal je tudi 12 podaj in osem skokov.



Z latvijskim centrom Kristapsom Porzingisom, ki je dosegel 36 točk, sta bila izjemno napadalen tandem, ki ga domače moštvo ni moglo ustaviti. Dallas pa je s 24 doseženimi trojkami (od 45 poskusov) na tekmi tudi izenačil moštveni rekord zadetih metov za tri točke.



Za gostujoče moštvo je znova blestel Zion Williamson, ki je dosegel 36 točk, kar pa tudi ob pomoči 30 točk Marka Ingrama ni bilo dovolj, da bi se kosali z razpoloženim Dallasom.



V pretekli noči je v ligi igralo še eno moštvo slovenskega predstavnika v NBA. Denver Nuggets so doma premagali Oklahomo City Thunder s 97 : 95, a Vlatko Čančar pri tem ni dobil priložnosti za igro.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: