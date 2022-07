Neverjeten prizor: tenisač zblaznel in sredi tekme razbil kamero (VIDEO)

Švedski teniški igralec Elias Ymer se je v navalu jeze odločil, da žogico pošlje z igrišča in ni se dobro končalo. Med prenosom tekme prvega kroga ATP Challengerja v Salzburgu, na kateri je se boril proti Francozu Corentinu Mouteju, je namreč razbil televizijsko kamero. Ta je bila postavljena za Ymerjem, in ko je po neumnosti izgubil še eno točko, je žogica poletela naravnost proti kameri jo zdrobila na koščke.Ymer je takoj spoznal, kaj je storil, in pričakoval, da bo kaznovan. Na njegovo srečo je prejel le opomin glavnega sodnika, njegove napake pa je pridoma izkoristil nasprotnik, ki je slavil s 6:4 in 6:3.

Elias je sicer starejši brat nekoliko bolj znanega švedskega teniškega igralca Mikaela Ymerja, njegov športni idol pa je Mike Tyson ...