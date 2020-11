Nesprejemljivo, da Olimpija igra bunker

Prva liga Telekom Slovenije

Mura 9 5 2 2 14:6 17

Olimpija 9 4 3 2 10:7 15

Tabor 9 5 0 4 14:13 15

Maribor 9 3 4 2 17:11 13

Koper 9 3 4 2 13:9 13

Bravo 9 3 2 4 10:14 11

Domžale 8 2 3 3 11:12 9

Celje 9 2 3 4 8:12 9

Aluminij 8 2 3 3 6:11 9

Gorica 9 2 2 5 9:17 8

Z najskromnejšim izkupičkom vodilnega moštva v 1. SNL po prvi prvenstveni četrtini se danes in jutri s tekmami 10. kroga začenja druga četrtina državnega nogometnega prvenstva. Mura bo prvo mesto branila danes v Fazaneriji proti prvaku Celju, Maribor bo gostoval v Kidričevem. Jutrišnji tekmi bosta v Kopru, kjer bo gostoval lokalni tekmec s Krasa, in v Novi Gorici, kamor prihaja Olimpija. Dvoboj Brava in Domžal so preložili zaradi okužb s koronavirusom v domžalskem taboru.Taktična raznovrstnost je moč Mure in trenerjaČe bo treba, bo raje posegel po najmanj priljubljenih taktičnih (obrambnih) prijemih kot po negotovem in stresnem napadanju v slogu najbolj avtoritativnih moštev. Šimundža je najbolj hvaležnega tekmecaspet pretental, s čimer so črno-beli vrnili šampionske obrise. A Celjani so še prvaki, četudi bolj šepavi, pa imajo dovolj moči in znanja za tekmovalni zasuk na bolje. Vprašanje je le, kdo od moštev z vrha bo prvi trčil ob celjsko čer.Če kje, potem vijolični celijo svoje rane v Kidričevem. Mariborčani so predvsem nesamozavestni. Nič jim ne gre od nog, pri čemer trener Camoranesi pri svojih zamislih premalo upošteva telesne omejitve zaslužnih igralcev, ki ne zmorejo uveljaviti njegove zamisli o bojevniškem Mariboru, ki po vsem igrišču grize in preganja tekmece. Ura tiktaka in Argentinca postavlja v nehvaležno vlogo naivneža, ki ne razume slovenskih posebnosti. Ena od teh je tudi ta, da potrpljenja ni veliko. Še posebno za korenite posege v taktične postavitve in izbiro igralnih položajev.ni strelec,ni bočni napadalec ali bojevnik,je vse prej kot zanesljiv branik ... Čestitke trenerju za poskus z. Da bi ga spremenil v »Camoranesija« na igrišču, je prepozno, ker Domžalčanu manjka najpomembnejše, agresivnosti in južnoameriškega značaja. Pa tudi slovenske trme. Hitrejši pa je od drugih.je koprski stroj, kot ga nima nihče v SNL,je priden in potrpežljivi napadalec, ki napreduje.je vse bolj nepogrešljiv,se prebija v kategorijo najbolj univerzalnih slovenskih branilcev, ampak zakon je. Pri 36 letih teče, zadeva, podaja in igra v izjemni formi. Dlje ko jo bo ohranjal, bliže bo vrhu Koper, ki ima v šolanih tujcih (Hrvatih) šampionske obrise. Koprska težava je naslednja: kaj bo, če se bo ustavilo Vršiču? Potem bodo Sežanci osvojili najmanj prvo gostujočo točko. Nekje pa bodo prišli do polnega izkupička.Za Goričane poraz z Olimpijo ne bi bil tragedija. Za Olimpijo velja obratno. A v zmešnjavi vrednot v SNL je to še najmanj pomembno. Vzdušje, v katerem je sprejemljivo vse, je pogubno za slovenski nogomet. Nesprejemljivo je, da Olimpija igra bunker fuzbal, ki mu jetako nasprotoval (bi v Angliji plačal vstopnico za takšen nogomet?), zdaj pa ob vseh neuspehih že pol leta spremlja mučenje z vsem in vsakim. Koliko golov je ob Mariboru z naskokom najdražje moštvo v SNL zabilo in koliko iz kolikor toliko duhovitih in ustvarjalnih akcij?