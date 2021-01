Nesojeni kupec zmajev: Mandarić je obupan

Do 15. januarja bi moral predsednik Olimpije Milan Mandarić vrniti 250.000 evrov nemškemu poslovnežu Adamu Deliusu, s katerim je 3. decembra 2020 podpisal pogodbo o prodaji kluba oziroma upravljanja z njim. Mandarić se namreč od sredine decembra, ko je odšel na praznični dopust v ZDA, ne odziva na klice predstavnikov podjetja Revisore Sportmanagement, ki so želeli izpeljati posel v skupni vrednosti 5 milijonov evrov.



Prvi mož Olimpije, ki si že dolgo prizadeva najti naslednika na čelu kluba, je decembra v javnost poslal sporočilo, da bi morali Nemci do 15. decembra plačati prvi obrok v višini 1,5 milijona evrov, potem ko so 25. novembra z nakazilom 250.000 evrov potrdili svojo namero o prevzemu ljubljanskega kluba.



Ker se to ni zgodilo, je po vrnitvi iz ZDA na začetku januarja sporočil, da klub ni več na prodaj, predstavil je novega poslovnega partnerja, daljnega sorodnika Željka Mandarića z Reke, odpustil trenerja Dina Skenderja in obenem odprl vrata za odhode številnih igralcev brez odškodnine, s čimer je prekršil določila pogodbe. Na podlagi teh namreč ne bi smel ne odpuščati ne prodajati ali kupovati igralcev brez predhodnega soglasja pogodbenega partnerja.

Dogovor in takojšen zasuk

Za javnost, posebno za privržence Olimpije, je dobro osvetliti dogajanje še s strani Nemcev. Po zmagi Olimpije nad Mariborom 3. decembra (2:0) je namreč po podpisu pogodbe med 82-letnim Mandarićem in 64-letnim Adamom Deliusom, lastnikom in poslovodjo nepremičninskega podjetja Delius Immobilie AG, ki ima sedež v Münchnu, vse kazalo na uspešno sklenjen posel.



Po pogodbi, ki smo jo dobili na vpogled, je Delius novembra plačal 250.000 evrov, poslovneža sta določila dinamiko obročnega plačevanja do končnega zneska 5 milijonov evrov. Do 15. decembra je bilo predvideno plačilo 250.000 evrov, do istega datuma pa naj bi na Mandarićev račun prispelo še plačilo enega milijona, a bi morala vpletena to posebej potrditi 9. decembra. V nasprotnem primeru bi to obveznost moral Delius poravnati do 28. januarja letošnjega leta. V pogodbi sta bila določena še dva obroka: plačilo v višini enega milijona (rok plačila 28. januar 2021) in 2,5 milijona evrov (rok plačila 28. marec 2021).



Toda po naših podatkih je že dva dni po sklenitvi pogodbe Mandarić zahteval od Deliusa, naj do 15. decembra nakaže 1,5 milijona evrov. Delius je bil to pripravljen storiti, a je želel spremenjeno dinamiko plačevanja urediti z aneksom v pogodbi ter vse skupaj overiti pri notarju. Mandarić se je kljub prvotnemu pristanku na takšen potek transakcije, kakor zatrjujejo nemški viri, po nekajdnevnem zavlačevanju premislil in odšel na dopust k družini v ZDA.

Delius: Mandarić naj se pogleda v ogledalo

Adam Delius je presenečen in ogorčen hkrati: »Način, na katerega gospod Mandarić vodi klub, v bistvu kaže na njegovo nemoč in na to, da čustev nima več pod nadzorom. Obnaša se kot obupan človek, racionalnega razmišljanja ni. Gospod Mandarić je izgubil bogastvo s trdnim prepričanjem, da se bo obogatil z ljubljansko Olimpijo. Obupan je in kot nekakšen samodržec si ne more pomagati, da ne bi krivil drugih. Vse, kar mora storiti, je, da se pogleda v ogledalo. Je popolna žrtev nekaterih oseb, ki mu bodo na koncu še bolj škodovale. Ne vem, ali sploh ve, koga zaposluje in koga ne in zakaj nekoga odpušča, drugega pa ne. Vseeno ne bi bilo pošteno, če bi govorili le o negativnih stvareh. Gospod Mandarić je vsekakor lahko vodil podjetje ali klub pred 20 leti, a njegovo vedenje kaže, da se je njegova pot na tem področju že končala, tako v mislih kot v telesu in denarnici.«

Olimpiji grozi izključitev iz Evrope

Zakaj je Mandarić čez noč zahteval 1,5 milijona? Po naših informacijah je milijon evrov potreboval zase, s preostalim denarjem pa je nameraval pokriti klubske stroške za november vključno s plačami (250.000 evrov) ter poravnati obveznosti do agentov. Olimpiji namreč grozi izključitev iz mednarodnih tekmovanj, če do konca januarja ne poravna dolgov v višini 220.000 evrov na dva naslova.



Prvi je agent Issaha Abassa, nekdanjega napadalca, ki je avgusta 2018 iz Olimpije odšel v nemški Mainz za odškodnino dva milijona evrov. Abassov zastopnik (One Goal Sportmanagement) od Olimpije terja 180.000 evrov provizije. Mandarić je dolžan tudi zagrebškemu Dinamu za posojo vezista Bojana Kneževića v sezoni 2019/20, zahtevek znaša 40.000 evrov.

