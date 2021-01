Nepričakovan razplet

Do popolnosti izpeljal taktiko

Beli na potezi

Radžabov - Nepomnjači, Airthings Masters (internet) 2020. Kako je beli hitro zaključil partijo?

REŠITEV:

1.Dxe6 fxe6 2.Txd5! 1:0 Na katerokoli jemanje črnega na d5 sledi 3.Sf6+ z dvojnim udarom in enostavno dobljeno pozicijo za belega.

, 33-letni azerbajdžanski velemojster šaha, je presenetljivi zmagovalec drugega turnirja druge sezone elitne spletne serije. V vsakem od dveh mini dvobojev finala z Armencemje dobil eno partijo in hkrati ostal neporažen. Tako je zasluženo pobral največji kos nagradnega sklada, kar 60.000 dolarjev. Tretje mesto je osvojil FrancozNajbolj dramatičnim trenutkom turnirja smo bili priče že na začetku izločilnih dvobojev, v četrtfinalu, v katerem so svojo pot končali vsi trije glavni favoriti, zmagovalec prvega turnirja nove sezone, Američanin njegov rojak. Šokanten je bil predvsem Carlsenov poraz proti njegovemu občasnemu sekundantu, Rusu. Svetovni prvak je sicer prvi prešel v vodstvo, a mu je nato Dubov vsilil svojo igro. Rus blesti v ostrih in nepredvidljivih pozicijah, skoraj vedno pa je za pobudo pripravljen na žrtve. V napadalni igri je izjemno iznajdljiv, s čimer tekmecem v praktični igri povzroča obilo težav.Po začetnem zaostanku je z zmago izenačil prvi mini dvoboj, v drugem pa je v treh partijah dosegel dve zmagi in ob enem remiju prišel do velike zmage in napredovanja v polfinale. Carlsen je bil razočaran nad razpletom, a je tekmecu športno čestital za zmago. Hkrati je izrazil veliko nezadovoljstvo s svojo igro v zadnjem času, ki je daleč od ravni, kakršne smo od njega vajeni, in s katero je kraljeval na večini lanskih spletnih turnirjev.Kar ni uspelo svetovnemu prvaku v četrtfinalu, je v polfinalu z odliko opravil poznejši zmagovalec Radžabov. Do popolnosti je izpeljal začrtano taktiko, s katero visokoletečemu Dubovu ni dovolil razviti značilne aktivne igre. Kot se je izkazalo, Rus v bolj tehnični igri ni bil kos izkušenejšemu tekmecu in Radžabov se je zanesljivo, s 3:1 in 2:0 v mini dvobojih, prebil v finale. V drugem polfinalnem obračunu je bil prepričljiv tudi Aronjan, saj je odpravil Vachierja Lagrava s 3:1 in 2:1.Finale je ponudil nekaj spektakularnih partij, v katerih je Radžabov v nasprotju s tekmecem izkoristil svoje priložnosti in si priigral tudi neposredno uvrstitev na zaključni turnir serije. Številne priložnosti pa je v dvoboju za tretje mesto zapravil Dubov, ki se je moral na koncu zadovoljiti s četrtim mestom. Serija se bo nadaljevala v prvi polovici februarja.