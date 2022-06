Nepomnjašči neulovljiv?

Jan Nepomnjašči je blizu redkemu podvigu, da še drugič zapored zmaga na kandidatskem turnirju za izzivalca svetovnega prvaka v šahu. Po dveh tretjinah tekmovanja ima 31-letni Rus točko naskoka pred drugouvrščenim Američanom Fabianom Caruano. Doslej je prikazal skoraj brezhibno čvrsto in uravnoteženo igro, s katero je ostal neporažen, hkrati je bil dovolj prodoren, da je dosegel štiri zmage.

Beli na potezi Rapport – Duda, Madrid 2022. Katera poteza belega je ključna za uspešno izvedbo odločilnega napada na črnega kralja? REŠITEV: 1.Se4!, ko se napadu pridruži še beli skakač oziroma po 1…fxe4 2.Dh5 Tf8 3.Dh8+ Kf7 4.Tf1, pride do izraza odprta linija f.

V devetem krogu je zdržal še enega najtežjih preizkusov, po katerem se zdi, da so mu vrata do prvega mesta pred zadnjimi petimi partijami na stežaj odprta. S črnimi figurami je ubranil nevaren poskus Caruane, ki bi ga ob morebitni zmagi v medsebojni partiji ujel na vrhu. Američan je po odprtju dosegel lepo prednost, a se je Nepomnjašči iznajdljivo branil. Ko Caruana v 24. potezi ni odigral najboljšega nadaljevanja, so njegovi upi na zmago hitro izpuhteli.

Tekmeca sta se v 40. potezi sporazumela za remi. Po zmagah nad Dingom in Firouzjo je Jan do cele točke prišel še proti Dudi in Rapportu. Predvsem slednji mu je tako rekoč podaril pol točke, potem ko se v enaki poziciji ni želel zadovoljiti s ponavljanjem potez in se je rajši odločil za velike zaplete. Tudi partija z Dudo, ki jo je na prvi pogled dobil zelo prepričljivo, je razkrila več trenutkov, v katerih bi lahko najboljši poljski šahist iztržil ugodnejši izid.

Šampiona brez dlake na jeziku

Kakovost igre na kandidatskem turnirju je sicer predmet kritike z dveh uglednih naslovov. Medtem ko jo je Magnus Carlsen podal na šaljiv in ironičen način, je bil nekdanji svetovni prvak Vladimir Kramnik bolj temeljit. Na konkretnih primerih je nazorno prikazal nerazumljive odločitve protagonistov, ki so po njegovem mnenju presenetljive in nerazumljive za tovrstno raven.

Diagram (29.6.) FOTO: Šzs

Kot glavni razlog je izpostavil (pre)veliko zanašanje na računalniško tehnologijo v pripravah, zaradi katerega lahko igralci izgubijo sposobnost sprejemanja praktičnih odločitev, ki temeljijo na človeškem znanju, razumevanju in čvrstih pozicijskih temeljih. Namesto tega je v ospredju iskanje konkretnih rešitev, ki pa jih človeški um ne more izpeljati tako učinkovito kot računalnik s skoraj neomejeno močjo natančnega izračunavanja potez. Gotovo na igre vplivata tudi pritisk in pomembnost tekmovanja, na katerem zaradi znanih napovedi svetovnega prvaka Carlsena, da ne namerava več braniti svojega naslova, morebiti na delu že spremljamo njegovega naslednika.