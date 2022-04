Neobremenjenost v hipu izginila

Oči slovenskih ljubiteljev juda bodo ta konec tedna na prvenstvu stare celine v Sofiji še posebno uprte v Andrejo Leški, lani svetovno podprvakinjo iz Budimpešte in bronasto z EP v Lizboni. Ker 25-letna Koprčanka tačas v kategoriji do 63 kilogramov drži odlično tretje mesto, jo tudi tuji poznavalci tega japonskega borilnega športa uvrščajo v ožji krog favoritinj. Toda članica JK Bežigrad opozarja, da se za prvi letošnji vrhunec v judu ni mogla pripraviti optimalno.

Kakšno je vaše počutje pred začetkom evropskega prvenstva?

»V redu sem, čeprav ne optimalno. Ljudje, novinarji pričakujete … No, saj ne vem, kaj pravzaprav pričakujete od mene.«

Glede na vaše lanske odlične dosežke ne malo.

»Logično je, da si želim biti najboljša, toda … V zadnjem obdobju so se težave kar lepile name. Potem ko sem si natrgala stransko vez v kolenu, sem si poškodovala še hrbet in vrat. Vsakič ko se obrnem, začutim bolečino, kar mi onemogoča normalno vadbo. Ker je evropsko prvenstvo pred vrati, nisem želela veliko hoditi okrog zdravnikov, tudi o tem, da bi šla na kakšen poseg, nisem razmišljala. Bolečine, ki jih po prvih preiskavah povzroča manjši premik vretenc, sem poskušala do zadnjega odpraviti oziroma omiliti s fizioterapijo. Ker med dosedanjo kariero nisem imela prav veliko težav, je to zame nekaj novega, zato mi je tudi težko govoriti o tem.«

Vaša nekdanja klubska kolegica Raša Sraka Vuković je večkrat dejala, da je najboljše uvrstitve dosegla tedaj, ko ni bila najbolje pripravljena.

»To mi je znano, saj si želiš takrat še bolj dokazati, da kljub vsemu lahko in zmoreš.«

Ali pa se takrat boriš bolj sproščeno, ker ne pričakuješ preveč od sebe?

»Tudi to je mogoče. Kakor koli že, v športu je težko kar koli napovedovati. Lahko grem le na tekmo in dam od sebe vse, kar lahko. Če bom na blazinah pustila srce, si ne bom imela česa očitati.«

S čim bi bili v Sofiji zadovoljni oziroma nezadovoljni?

»Glede na to, da sem lani na evropskem prvenstvu osvojila tretje mesto, bom zadovoljna, če bom ponovila ta uspeh in spet osvojila kolajno. Z vsem, kar bo manj, pa ne bom zadovoljna.«

Mar čutite pritisk javnosti?

»Do petkove novinarske konference sem bila še povsem sproščena, z vprašanji o pričakovanjih pa je v hipu izginila neobremenjenost, po glavi so se mi začele poditi različne misli. A to pač spada zraven.«

Kako je z vašo pripravljenostjo zadovoljen klubski trener Andrej Šturbabin?

»Prejšnji teden se ga je lotevala bolezen, zaradi česar ni mogel priti na novinarsko konferenco. Zdi se mi, da verjame vame. Verjetno si enako kot jaz želi, da bi dosegla vidnejši rezultat. Sleherno tekmo namreč vzame zelo osebno.«