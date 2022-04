Nenavadne težave teniške zvezdnice: ostala je brez nohtov na nogah

Presenetljiva zmagovalka odprtega prvenstva ZDA Emma Raducanu bo vodila Veliko Britanijo v teniškem pokalu Billie Jean King (od leta 2020, prej pokal federacije) proti Češki. Britanka je polna samozavesti, čeprav je ostala brez nohtov na nogah. »Nimam nohtov na nogah. Noga in čevlji so mi veliko drseli,« je 19-letna Emma povedala novinarjem pred obračunom. Kapetanka britanske ekipe Anne Keothavong je glede tega dejala: »Vsi smo malo prestrašeni zaradi Emminih prstov na nogah. Na splošno se ji letos obeta veliko izzivov – in to bo eden izmed njih. Vendar je pripravljena voditi to ekipo in upam, da jo bo vodila zgledno.«

Zmagovalke obračuna v Pragi bodo napredovale v finale.