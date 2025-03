Nemški skakalec v Planici ne bo nastopil, ne boste verjeli, kaj je razlog

Nemški smučarski skakalec Philipp Raimund se je ta konec tedna v Planici za zdaj odpovedal nastopom na finalu 46. sezone svetovnega pokala v smučarskih poletih. Kot razlog za umik je dvakratni mladinski svetovni prvak navedel strah pred višino in polete pod Poncami spremlja le kot gledalec.

»Običajno imam strah pred višino pod nadzorom in običajno pri smučarskih skokih to ni problem, občasno pa imam (predvsem pri poletih) težavo, da se moje telo odzove, ne da bi ga jaz nadzoroval,« je svojo odločitev na družbenih omrežjih pojasnil 24-letnik. »Izgubim nadzor in približno sekundo ali pol sekunde samo opazujem sebe, medtem ko sem v kremplju strahu, ki me drži.«

Čeprav to ne vpliva na »95 odstotkov« njegovih skokov, Raimund ne želi tvegati, sploh ne v Planici, »če ne vem, ali sem še pilot ali sem sposoben ustrezno reagirati«.

Raimund je zdaj v izteku in bodri svoje rojake. »Želim si vse ogledati, da vse občutim in se učim. In morda bom v nedeljo vseeno letel.« Takrat bo finale svetovnega pokala najboljših 30. »Ampak ne bom letel, če se ne bom počutil povsem pripravljen za to,« je še zapisal.