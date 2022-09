Nemški as leti s Hirscherjevimi smučmi

Ko je septembra lani prišlo na dan, da je Marcel Hirscher ustanovil lastno znamko alpskih smuči Van Deer, so bili mnogi presenečeni. Medtem je šel avstrijski šampion, ki je pred tremi leti sklenil svojo sijajno kariero, še korak dlje in predstavil tudi skakalne smuči. Le nekaj mesecev po tistem, ko je Hirscher poslal na trg tekmovalne alpske smuči, je z norveškim asom Henrikom Kristoffersenom, veleslalomskim svetovnim prvakom iz Åreja 2019 in leto prej olimpijskim podprvakom iz Pjongčanga, v svoje vrste privabil prvo zveneče ime.

Jelenji ekipi sta se medtem uradno pridružila še Kristoffersenov rojak Timon Haugan in Britanec Charlie Raposo. Avstrijski zvezdnik, ki je v belem cirkusu osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo, se je pri svojem novem projektu hitro povezal z Red Bullom in pred dnevi predstavil še prvega slovitega skakalca, ki bo v svetovnem pokalu tekmoval s smučmi Van Deer. Za prestop k novi znamki se je namreč odločil nemški zvezdnik Andreas Wellinger, olimpijski prvak s srednje naprave in podprvak z velike skakalnice iz Pjongčangu 2018.

Vsi vlečejo isti konec vrvi

»V vrhunskem športu se je treba vseskozi razvijati. Po prejšnji sezoni sem si želel nekaj spremeniti, česar nisem skrival. Pripravljalno obdobje sem izkoristil za preizkušanje različne opreme, smuči Van Deer-Red Bull Sports pa so se na treningih izkazale za vrhunske,« je svojo odločitev obrazložil 27-letni as iz Ruhpoldinga, ki je vrsto let skakal s Fischerjevimi smučmi, s katerimi se je veselil številnih uspehov.

Spomladi in poleti je veliko preizkušal tudi Augmentove modele, slednjič pa je pretehtal tudi odnos, ki ga je bil deležen pri Hirscherju & Co. »V ekipi sem se od vsega začetka počutil dobro. Hitro sem opazil, da vsi vlečejo za isti konec vrvi, da bi bili uspešni,« je pojasnil Wellinger, ki se lahko med posamezniki pohvali tudi z dvema srebrnima kolajnama s svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2017 v Lahtiju. V svetovnem pokalu je doslej trikrat okusil slast zmage, verjetno pa bi jih imel na svojem računu več, če ga ne bi v zadnjih sezonah pogosto ovirale poškodbe.

»Dobrodošel, Andreas! Ponosni smo, da te imamo na našem krovu in da bomo v svet smučarskih skokov lahko vstopili skupaj s teboj. Naredimo nekaj velikega,« so prihod bavarskega zvezdnika pozdravili pri ekipi Van Deer-Red Bull Sports, pri kateri ne skrivajo, da želijo že takoj igrati vidno vlogo med elito.

»Z Wellingerjem imamo skupni cilj: že v prihajajoči zimi se želimo v svetovnem pokalu potegovati za najvišje uvrstitve. Zaradi tega tudi trdo garamo in obenem ogromno vlagamo, da se bomo lahko že kmalu veselili imenitnih uspehov,« prve preizkušnje že optimistično pričakuje Pierre Heinrich, direktor tekmovalne ekipe za skoke pri Van Deer-Red Bull Sports.