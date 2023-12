Selektor Kek: Nemčija 2024? Podpišem tudi bilanco iz Južne Afrike!

Slovenska nogometna reprezentanca se je drugič v svoji zgodovini uvrstila na evropsko prvenstvo. Kaj je bilo odločilno na trnovi poti od prvega dejanja v 4000 km oddaljeni Astani do vrhunca v Stožicah? Kako močno so se spremenili slovenski nogometaši in kaj lahko izbrana vrsta opravi na euru 2024 v družbi Danske, Srbije in Anglije? O tem smo se pogovarjali s selektorjem Matjažem Kekom, najbolj odgovornim človekom za rezultate Slovenije. Matjaž, naj vam omenim en podatek: svoj zadnji ciklus prvega mandata na klopi Slovenije, v boju za EP 2012, ste končali na četrtem mestu s 14 točkami in z raz...