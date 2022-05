Nemci z bele točke do zvezd

Še noben klub ni tako dolgo čakal na vnovičen nastop v elitni ligi prvakov kot ravno Eintracht iz Frankfurta. Dvainšestdeset let je minilo od poraza z madridskim Realom v velikem finalu, ki ga je gostil Glasgow, v sredo pa je bil glasgowski klub Rangers tisti, ki je pomagal Nemcem prekiniti rekordno sušo. »Odigrali smo 13 tekem v Evropi in nismo izgubili niti ene. Šli smo korak za korakom in bili na koncu nagrajeni. Nimam besed,« je bil vzhičen trener Oliver Glasner, 47-letnik iz Schärdinga, ki leži v Zgornji Avstriji na meji z Nemčijo.

Glasner je v enem zamahu v svoji prvi sezoni na klopi Eintrachta spisal tudi zgodovino avstrijskega nogometa, saj je kot prvi trener po velikem Ernstu Happlu segel po kateri od evropskih lovorik. Orli so v prvenstvu pristali šele na 11. mestu, a kot edini kar dvakrat premagali Bayern in njihova samozavest je rasla iz meseca v mesec tudi po zaslugi nepremagljivega niza v evropski ligi: na drugi strani Seville je Eintracht najprej dramatično v 121. minuti podaljška premagal Betis, v četrtfinalu in polfinalu opravil še z Barcelono in West Hamom ter se nato vrnil v andaluzijsko prestolnico za veliki finale.

»To je bila za številne med nami najbolj napeta izkušnja v življenju. A to ni moj večer, to je večer vseh. Ko gre za nohte, odloča ekipa,« je dejal vratar Kevin Trapp, ki je najprej z odlično obrambo Ryanu Kentu v drugem delu podaljška preprečil slavje Škotom, nato je ustavil še enajstmetrovko Aarona Ramseyja, po kateri so Nemci z zanesljivim izvajanjem strelov z bele točke le še potrdili zmago v odločilni peti seriji, ko je bil natančen Rafael Santos Borré.

Ta je v 69. minuti z golom za 1:1 tudi prinesel podaljšek svoji ekipi, potem ko so Rangers 12 minut prej prešli v vodstvo prek Joeja Ariba in povzročili manjši potres tako v domačem Glasgowu kot v Sevilli, kjer se je zbralo okoli 100.000 privržencev Gersov.

Slovenci pomirili strasti

»Zelo sem ponosen na fante, ki so kljub težavam s poškodbami vedno dali vse od sebe. A naslednjo sezono začenjamo z ničle in trdo bomo garali za kakšno lovoriko,« je varovance med prebolevanjem poraza opozoril trener Giovanni van Bronckhorst. In medtem ko so Frankfurtčanom pripravili bučen sprejem s parado, ki se je včeraj končala na trgu pred mestno hišo, so lahko Škoti vseeno zadovoljno ugotavljali, da imajo v lovu na vozovnice lige prvakov še eno priložnost.

Po osvojenem drugem mestu v prvenstvu bodo svojo pot proti zvezdam začeli v tretjem krogu kvalifikacij. Lokalne oblasti ocenjujejo, da je bilo v mestu skupno 150.000 navijačev, zgodilo se je tudi več incidentov in aretacij, razgrete strasti pa je na stadionu pomagala pomiriti tudi sodniška ekipa s Slavkom Vinčićem na čelu. Slovenski delivci pravice so bili skoraj nevidni, dvoboj je Vinčić, včeraj je postalo tudi uradno znano, da bo sodil na katarskem svetovnem prvenstvu, končal z le dvema rumenima kartonoma, ki ju je pokazal ekipi Rangers.