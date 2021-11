Nemci hiteli, Balkanci bi še peli

Seznam 32 nastopajočih ekip se polni. Domačini iz Katarja imajo nastop zagotovljen že od decembra 2010, ko so jim kontroverzno zaupali izvedbo 22. šampionata. Najbolj se je mudilo Nemcem, ki so z Bayernovim šampionskim trenerjem Hans-Dieterjem Flickom svoj vizum potrdili že 11. oktobra, le dan za veliko sosedo so se uvrstili Danci.

»Mislim, da smo se sposobni meriti tudi z močnejšimi tekmeci. Vrnili smo se – tako po značaju kot načinu igre,« je zadovoljen Flick, čigar moštvo je osvojilo 27 od 30 točk. Ravno Nemci, ko je bil Flick leta 2014 v Braziliji še pomočnik Joachima Löwa, so skupaj s Španci (Južna Afrika 2010) šele v minulem desetletju končali evropski urok z osvojenima naslovoma na tujih celinah, in zanimivo bo videti, kako bo v Katarju, kjer bo konkurenca najbolj izenačena v stoletni zgodovini svetovnih prvenstev. Branilci naslova Francozi so po razočaranju na euru 2020 neprepričljivo začeli kvalifikacije, a so jih sklenili kot ena najbolj vročih ekip. Najbrž se nihče več ne spomni, da je bil Kylian Mbappé tragična figura eura z zapravljeno enajstmetrovko, nekaj mesecev pozneje je zablestel z nepozabnimi štirimi goli v mreži Kazahstana ob zmagi z 8:0.

Njegovo sodelovanje s Karimom Benzemajem dobiva obrise legendarnih tandemov, kmalu si bosta verjetno delila tudi klubsko slačilnico.

Tadić bi tolažil tudi Messija

»Glede na to, kakšno ekipo imamo, gotovo razmišljamo tudi o naslovu,« je po novi zmagi, ki sta jo v Helsinkih z goloma za 2:0 spet zrežirala partnerja v napadu, povedal Benzema. Časnik L'Equipe ju je nagradil z naslovnico s pripisom Les magnifiques – veličastna.

Močno evropsko orožje bodo v Katarju tudi Španci, nesrečni poraženci letošnjega polfinala evropskega prvenstva, katerih mlade sile (Pedri, Gavi, Ansu Fati) še zdaleč niso dosegle svojega zenita. Če bo selektorju Luisu Enriqueju uspelo razrešiti še uganko srednjega napadalca, bo furija gotovo spet kandidatka za najvišja mesta. Krivulja rezultatov največ obeta Angležem, ki so bili na zadnjem SP četrti, letos pa so izgubili finale EP. V Harryju Kanu imajo najboljšega strelca kvalifikacij (12 golov), naslov si je zvezdnik Tottenhama, ki bo 25. t. m. tekmec Mure v Mariboru, razdelil z Nizozemcem Memphisom Depayem. Oranje z izkušenim Louisom van Gaalom na klopi odpišite na lastno odgovornost, kot tudi Belgijo, katere zlata generacija ne želi končati na smetišču zgodovine. Danska je šele v zadnjem krogu ostala brez ponovitve zgodovinskih podvigov Španije (2009) in Nemčije (2017), ki sta kot edini kvalifikacije sklenili stoodstotni. Če bodo imeli v dodatnih kvalifikacijah še drugič srečo Makedonci, bi lahko prvič na velikih turnirjih spremljali kar tri reprezentance z območja nekdanje Jugoslavije.

10 evropskih ekip je že na SP: Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Srbija, Španija in Švica.

Hrvaška bo z legendarnim kapetanom Luko Modrićem potegnila črto pod najuspešnejše obdobje in branila drugo mesto, Srbi so ekipa, ki šele prihaja. »Vseeno je, proti komu igramo, proti vsem dominiramo. Lepo bi bilo tolažiti tudi Messija,« je potem, ko je z rojaki v dodatne kvalifikacije poslal Cristiana Ronalda, med prepevanjem v ritmu trobentačev v Beogradu dejal kapetan orlov Dušan Tadić.