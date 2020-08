Nekoč James in Wade, zdaj Goran Dragić

Kot tretji po vrsti, za Bostonom in Torontom, so se košarkarji Miamija uvrstili v drugi krog končnice lige NBA in potrdili, da uspešni nastopi v rednem delu sezone niso bili naključni. Potem ko je druščina Gorana Dragića s 4:0 v zmagah izločila Indiano, pa jo čaka bistveno težja ovira, zmagovalec dvoboja med Milwaukeejem in Orlandom, v katerem je trenutni rezultat 3:1. Ob zadnji zmagi z 99:77 je Miami vodil od začetka druge četrtine do konca, Dragić pa je bil vnovič eden od njegovih glavnih junakov. S 23 točkami (met za dve 9:15, za tri 1:6, prosti meti 2:4), 13 v zadnji četrtini, je bil najučinkovitejši košarkar moštva, v 35 minutah igre pa je dodal še 5 skokov in 3 asistence. S 16 točkami mu je sledil branilec Tyler Herro, eden od adutov s klopi floridske vročice, ki so povsem zasenčili tekmečeve rezerviste, v točkah z 41:3.



Pri Indiani so izstopali Victor Oladipo (25), Myles Turner (22) in T. J. Warren (21), vendar niso imeli prave pomoči in četrti nosilec vzhodne konference je moral na počitnice že po štirih nastopih v končnici. Miami se je medtem prvič po letu 2016 uvrstil v drugi krog izločilnih bojev in prvič po šestih letih ugnal tekmeca brez poraza. Nazadnje mu je uspelo leta 2014, ko so LeBron James, Chris Bosh, Ray Allen in Dwyane Wade v uvodnem krogu premagali Charlotte s 4:0. V letošnji seriji z Indiano je bil prvi strelec vročice Goran Dragić. V štirih tekmah je s povprečjem 22,8 točke z 48-odstotnim metom iz igre (za tri 41,4 %) prekosil tudi Jimmyja Butlerja (19,8), ki je bil najučinkovitejši v rednem delu prvenstva. Ljubljančan je bil ob tem s petimi asistencami na nastop drugi najboljši podajalec moštva za krilnim centrom Bamom Adebayom (5,3). Zato si je prislužil odmevne pohvale trenerja Erika Spoelstre, ki vodi vročico že od 28. aprila 2008.

Kot Goran iz slovenske reprezentance

»Goran je prišel k nam sredi sezone 2014/15 in od tedaj se je zanj veliko spremenilo. Odkar so se Wade, Bosh in Allen upokojili, James pa se je odpravil novim izzivom naproti, je postal vodja našega moštva. Pa ne le zato, ker ima najdaljši staž za kapetanom Udonisom Haslemom, ki pri 40 letih starosti igra zelo poredko. Po očitni evoluciji na klubski ravni ga lahko primerjam z Dragićem iz slovenske reprezentance, v kateri je kot kapetan dajal ton z glasom, čustvi in zgledom,« je vlogo 34-letnega slovenskega asa uvodoma ocenil Spoelstra. In nadaljeval.



»Tako se je udomačil pri nas, da je v vlogi ambasadorja kluba nasledil Wada, ki se je umaknil lani. Dwyane je izdatno pomagal Goranu, zdaj pa je krasno videti, kako on kot izkušen veteran deli nasvete Tylerju Herru, Duncanu Robinsonu, Kendricku Nunnu in drugim mladim fantom. Prirojene vodstvene sposobnosti in prožen značaj so mu v veliko pomoč, saj lahko brez težav vzpostavi odnos tudi z najbolj pisanimi osebnostmi v naši zasedbi,« je dodal 49-letni strateg, ki že pogleduje proti naslednji stopnički v končnici. To bo bržkone Milwaukee, s katerim se je Miami trikrat srečal v rednem delu prvenstva in dvakrat zmagal. Prvič 26. oktobra v gosteh s 131:126 po podaljšku s 25 Dragićevimi točkami, drugič 3. marca v domači dvorani s 105:89 (Dragić 15), 6. marca pa je na nevtralnem igrišču v Orlandu in brez svojega slovenskega asa klonil s 116:130.