Nekdanji dirkač formule 1 po triurni operaciji v kritičnem stanju

Izgubil nadzor in se zaletel v tovornjak

Nekdanji dirkač formule 1 Italijan(53) je po hudi nesreči, ki jo je utrpel med parakolesarsko prireditvijo v Toskani, v kritičnem stanju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Štirikratni zlati paraolimpijec se zdravi na intenzivnem oddelku bolnišnice v Sieni, kjer so ga v petek zvečer operirali in dali v umetno komo.Zanardi je utrpel hude poškodbe glave, po triurni operaciji pa nevrološka slika kaže zelo resno stanje, so danes sporočili iz bolnišnice v Sieni. Ob njem sta ves čas ženain sinZanardi se je s kolesom na ročni pogon udeležil štafetne preizkušnje Obiettivo Tricolore, v kateri je sodelovalo več kot 50 športnikov invalidov. Na cesti med Pienzo in San Quiricom pa je izgubil nadzor nad kolesom na blagem spustu ter se zaletel v tovornjak.Trener italijanske parakolesarske reprezentanceje dejal, da je Zanardija zaneslo, zadel pa je levo stran tovornjaka. Voznik, ki je po standardnih postopkih italijanske policije v preiskavi, se ni mogel izogniti trku.Zanardi je na vozičku pristal leta 2001, ko so mu morali po hudi nesreči v ameriški dirkaški seriji cart amputirati obe nogi. Za nekaj časa se je vrnil k dirkanju, od leta 2007 pa se je preusmeril v parakolesarstvo, v katerem je osvojil šest kolajn na paraolimpijskih igrah, od tega štiri zlate.Pred tem je med letoma 1991 in 1994 ter še leta 1999 dirkal v formuli 1. Večjih uspehov med elito avtošporta sicer ni dosegal.