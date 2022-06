Nekaj postoriti, šele potem govoriti

»Lanska sezona je bila, kakršna je pač bila. S tem se ne bi ukvarjal. Preteklost me ne zanima, prihodnost pač. Sklenili smo dolgoročno sodelovanje, pred nami je tek na dolge proge,« je ob prihodu v Novo mesto povedal 49-letni trener Gašper Okorn, ki je postal novi trener košarkarjev Krke, sedemkratnih državnih prvakov.

Na tem mestu bo nadomestil glavnega trenerja Daliborja Damjanovića. Dolenjci so obrnili nov list: lanska sezona je bila zahtevna, težka, tudi obilo objektivnih okoliščin, na katere ni bilo vpliva, je botrovalo rezultatskemu neuspehu. Klub je po izpadu iz lige ABA potreboval nekaj samorefleksije, samokritike in odločen korak naprej. Prvega so Dolenjci storili s tem, da so angažirali trenerja, ki prinaša novo energijo.

»V strokovnem štabu smo potrebovali svežo kri. Po nekaj pogovorih z Gašperjem je bilo jasno, da se naši košarkarski filozofiji ujemata, zato smo se relativno hitro dogovorili,« je povedal direktor Jure Balažić. »V KK Krka se intenzivno pripravljamo na sezono 2022/23, ko bomo zaznamovali tudi 75-letnico obstoja kluba. Ker si želimo in smo dolžni dosegati dobre rezultate, bomo temeljito prenovili igralski kader in dodali nove moči v strokovni ekipi,« je bil jasen predsednik Andraž Šuštarič.

Zavihali bodo rokave

»Krka je slovenski klub s tradicijo, v regiji je poznana tudi po finančni stabilnosti. Potencial je velik, bo pa treba zavihati rokave in nekaj narediti. Prav ta neizkoriščeni potencial je bil eden od ključnih motivov za prihod v Novo mesto,« navrže Okorn.

»Rad bi, da bi klub korak za korakom storil nekaj več. Zdaj smo na točki, da začnemo delati, da zavihamo rokave, nekaj postorimo in šele potem govorimo. Je pa cilj, da klub vrnemo v 1. ligo ABA. Dolgoročno pa si želimo Krko približati vrhu v regiji, morda tudi pogledati proti Evropi,« je nekaj besed namenil ciljem, ki jih bo lovil. Krka bo v novi sezoni igrala v ligi ABA 2, domačem prvenstvu in pokalu Spar. Dolenjska zasedba bo doživela precej sprememb, v novo sezono z veljavno pogodbo vstopajo Rok Stipčević, Andrej Stavrov, Leon Stergar in Miha Škedelj. Novi trener bi rad ekipo dopolnil z mladim slovenskim jedrom, temu dodal kakšno izkušeno ime, hkrati pa vse nadgradil s tremi kakovostnimi tujimi košarkarji. Okorn je nazadnje deloval v zagrebški Ciboni, s katero je osvojil dvojno krono, za nameček pa z lahkoto zadržal klub v regionalni ligi ABA. Ne skriva, da so ga želeli volkovi za trenerja tudi za naprej, a tega razmere v Zagrebu niso dovoljevale.

»Težko je povedati kaj pametnega,« je dejal Gašper Okorn, ko je beseda nanesla na Cibono, ki je tik pred tem, da jo vsi dolgovi in napake preteklosti pahnejo v stečaj. »Žalostno je, saj je Cibona veliko ime. V Zagrebu sem preživel štiri lepe mesece,« je dejal in izrazil željo, da najdejo rešitev za velike probleme, v katerih se je znašla Cibona.

A to je za Okorna preteklost, sedanjost in prihodnost pa Krka, da bi spet tekla po tekmovalno uspešnih strugah. Okorn je nekaj dni že bil trener Krke, v letu 2007, potem pa plačal odškodnino Dolenjcem in se preselil v latvijski Ventspils.