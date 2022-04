Ne Olimpija, Koper je največji tekmec

Mariborova zimska rokada s prefinjenim nogometnim občutkom se je izšla odlično. Mladi Vid Koderman je šel v Sežano nabirat igralne minute in izkušnje, vrnil se je zelo uporaben rezervist, Argentinec Ignacio Guerrico. Vloga levega bočnega branilca št. 1 je pripadla 28-letnemu Posavcu iz Artič Gregorju Sikošku. Trener Radovan Karanović je v najboljšem podajalcu (pet asistenc v 27 tekmah) dobil igralca z dodano vrednostjo.

Odličen debi Roberta Prosinečkega Izid zadnje tekme 29. kroga – Olimpija: Kalcer Radomlje 4:1 (Mario Kvesić 15., 11-m, Aldair Balde 35., Almedin Ziljkić 63, Ivan Prtajin 90.; Mark Zabukovnik 29.); vrstni red: Maribor 56, Koper 53, Olimpija 49, Mura 44, Bravo 42, Domžale 37, Celje 35, Radomlje 31, Tabor 26, Aluminij 22.

Gregor, prepričali ste tudi selektorja Matjaža Keka. Ali pri 28 letih pobirate sadove minulega dela?

»Dve stvari sta in sta povezani. Zrelejši sem zaradi srčne izbranke Saše in najinih deklic, triletne Sofie in polletne Olivie. Igralski klik je sprožil prestop v Maribor. Zdaj vem, kako je igrati za klub, ki osvaja lovorike in mora zmagovati. Naučil sem se tekmovati. To je, na primer, v minuli sezoni manjkalo Domžalčanom. Imeli smo moštvo za prvaka, a plačali davek malih tekem. Tekmovalnost, zahtevnejše okolje, večja pričakovanja, to so stvari, ki jim moraš biti kos v klubu, kot je Maribor. Sem tip igralca, ki potrebuje podporo in zaupanje trenerja in igralcev. Pri Mariboru to imam.«

Pogled z vrha lestvice je prijeten, ampak vijolični gredo v sobotni veliki derbi s klavrnim nizom devetih tekem brez zmage.

»Ne zanima me preteklost. Je, kakršna je, in tudi v moštvu ne čutim pretirane obremenjenosti z nizom. Prej nasprotno, naša miselnost je povezana s posamezno tekmo. Zdaj bomo igrali z Olimpijo, potem z nekom drugim. Pred nami je finiš sezone, ki zadnja leta ponuja nenavadne razplete, zato se osredotočamo na vsako tekmo posebej. Vsaka je finalna. Seveda si zmago močno želimo.«

Zakaj vijolični spomladi cvetite?

»Igramo nekoliko poseben nogomet, ki se začne z vratarjevo prvo podajo. Mislim, da smo zelo organizirani in potrpežljivi. Ne zaletavamo se in čakamo na trenutek, ko spredaj izpeljemo matni zaključek.«

Ognjen Mudrinski zabija kot za stavo, manjka le še vidnejši delež Đorđeja Ivanovića. So kritike o njegovem slabšem učinku preostre?

»Đorđe je prišel v drugem delu priprav in ni imel možnosti za daljše privajanje. Nanj navijači gledajo drugače, ker je velika okrepitev, in tudi je. Je naš močan adut.«

Olimpija z Robertom Prosinečkim je poslala resno sporočilo. Kaj ste videli?

»Iskreno? Še ničesar. Z Olimpijo se bomo ukvarjali in srečevali postopoma. Več pozornosti ji bomo namenili v četrtek, petek in se pripravili kot za vsakega drugega tekmeca. Le še dodatno bomo nabrušeni. Dobro je, da smo odvisni le od sebe. Olimpije danes in do sobote še ne moremo odpisati. Po derbiju in naši zmagi jo lahko. Ne smemo pa pozabiti, trenutno so naši največji tekmeci Koprčani. Vsa čast jim, igrajo zelo dobro.«