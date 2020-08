Ne le Roglič, nad Bernala gre še Pogačar

Naj traja čim dlje. To bi lahko rekli o zgoščeni pokoronski kolesarski sezoni, v kateri doslej ni manjkalo razburjenja, predvsem pa o izjemni pripravljenosti, ki so jo pokazali Primož Roglič in njegovi kolegi iz moštva Jumbo Visma na poti do zmage na dirki Tour de l'Ain, prvi ogrevalni preizkušnji za slovenskega zvezdnika pred dirko po Franciji. Zdaj je na vrsti še generalka, kriterij Dauphine, na katerem bodo pedala vrteli domala vsi, ki se bodo nato od 29. t. m. do 20. septembra borili za rumeno majico. Tudi Tadej Pogačar.



Še pred tednom dni so bili v pripravi na Tour de France lahko povsem mirni v ekipi Ineos. Lanski šampion z Elizejskih poljan Egan Bernal je prepričljivo dobil svojo prvo preizkušnjo po pandemiji. Vendar na dirki po Okcitaniji ni bilo Rogliča in njegove Jumbo Visme, ki je na Tour de l'Ain pokazala izjemno posamično in ekipno moč. Ko so Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, George Bennett in druščina na vso moč narekovali tempo, mu nista mogla slediti Chris Froome in Geraint Thomas, ki skupaj premoreta pet zmag na Touru. Ko je delo pomočnikov v zaključku nadgradil še Roglič, je bil nemočen tudi Bernal.



»Tudi drugi papirnati favoriti so ostali v ozadju, to je bila le pripravljalna dirka, to ne pomeni, da jih tudi na Touru ne bo v ospredju. Ostati moramo mirni, opravili smo koristen trening, na Touru pa bomo v pravi formi,« je Bernal odgovoril na vprašanje, ali ga skrbi, da čez slabe tri tedne na francoskih cestah ne bo imel dovolj močne ekipne podpore, da bi lahko ubranil lansko zmago.



V naslednjih dneh bomo videli, ali sta Froome (nima še zagotovljenega mesta v ekipi za Tour) in Thomas že kaj bliže potrebni pripravljenosti. Kriterij Dauphine, vsakoletna zadnja ogrevalna dirka za favorite Toura, bo to pot krajša kot običajno, vendar bolj neusmiljena. Namesto osmih bo na sporedu pet etap, vse pa se bodo končale s ciljnim vzponom. V uvodni 218 km dolgi etapi klanci sicer še niso tako zahtevni, da bi naredili selekcijo med najboljšimi, nato pa se bo začela izjemna štiridnevna bitka, ki se bo v nedeljo končala v smučarskem središču Megeve.

Z Rogličem še vroči Wout van Aert

Za nameček se tu ne bosta dajala le Jumbo Visma z Rogličem, Dumoulinom in Kruijswijkom (kot superpomočnik se jim bo pridružil še Wout van Aert, zmagovalec dirk Strade Bianche in Milano–Sanremo) ter Ineos z Bernalom, Froomom in Thomasom. Na startu bodo domala vsi, ki imajo resne načrte za Tour, Francozi Thibaut Pinot, Warren Barguil, Romain Bardet, Julian Alaphilippe, Kolumbijci Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Sergio Higuita in Miguel Angel Lopez, Španca Mikel Landa (v ekipi Bahrain McLaren bo med njegovimi pomočniki tudi Matej Mohorič), Alejandro Valverde, Britanec Adam Yates in ne nazadnje tudi drugi slovenski adut Pogačar.



Po zmagi na DP v vožnji na kronometer, v kateri je za devet sekund ugnal Rogliča, je bil 21-letnik s Klanca nad Komendo skupaj z Janom Polancem in drugimi moštvenimi kolegi iz ekipe UAE na višinskih pripravah v Sestrieru. Prekinil jih je za nastopa na Strade Bianche (13. mesto) in Milano–Sanremo (10.). Na klasičnih dirkah, ki jih ni najbolj vajen, je bil povsem blizu najboljšim, na njemu bolj znanem terenu pa bi se že lahko priključil v boj za vrh.

Ne bi bilo pretirano presenetljivo, če bi Jani Brajkovič, ki je leta 2010 na kriteriju Dauphine slavil edino slovensko zmago doslej, dobil naslednika.