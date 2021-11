Ne kamenček, Ramos je skala PSG

Nogometaš, ki so ga pri Paris Saint-Germainu predstavili kot morda največjo okrepitev poletnega prestopnega roka, je po dolgotrajnem okrevanju vendarle debitiral v dresu pariškega ponosa in igral vseh 90 minut. Španski selektor Luis Enrique se je znašel na udaru kritik, ko na seznam nogometašev za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu ni uvrstil kapetana reprezentance Sergia Ramosa.

Takratni član madridskega Reala je v sezoni 2020/21 igral vsega 21 tekem, da je bila njegova pripravljenost vendarle daleč od vrhunske, pa so dokazale hude težave po njegovi kontroverzni selitvi iz Madrida v Pariz.

Ramos, ki je želel daljšo pogodbo, nato pa prepozno popustil v dvoboju z nepremičnim predsednikom Florentinom Perezom, je v zadnjih mesecih zgolj treniral, dokler se ni sredi minulega tedna znašel na klopi za tekmo lige prvakov z Manchester Cityjem. Po porazu z 1:2, ko ni dobil priložnosti, je vendarle dočakal svoj veliki trenutek v Saint-Etiennu.

»Občutki so unikatni. Res sem zelo zadovoljen, zelo poseben dan, ko lahko po tolikšnem času odigraš eno tekmo in prispevaš nekaj ekipi,« je bil po zmagi s 3:1 zadovoljen Ramos. »Odigral sem 90 minut, predstava je bila dobra, osvojili smo tri točke in uspelo nam je zmagati. To je prava pot in nadaljevati moramo delo,« se je ozrl v bližnjo prihodnost branilec, ki bo marca dopolnil 36 let.

Želi v Katar

Z nekaj nepopustljivimi posredovanji na robu prekrška je hitro pokazal, da ni izgubil prav nič prepoznavne ostrine, ki jo bodo Parižani do konca sezone še kako potrebovali. Ekipa Mauricia Pochettina ne blesti, zvezdniški napad z Lionelom Messijem, Neymarjem in Kylianom Mbappejem pušča velike luknje v obrambi, ki le stežka dohaja boljše tekmece. V tem pogledu bo verjetno daljša odsotnost Neymarja, ki so ga s poškodovanim gležnjem odnesli na nosilih, morda celo blagodejno vplivala na ekipo in njeno neprebojnost.

21 tekem je v tej sezoni odigral PSG, Ramos je bil v kadru le dvakrat.

Ramos je v lovu na verjetno svoj zadnji nastop na svetovnih prvenstvih leta 2022 v Katarju debitiral kot peti najstarejši nogometaš francoskega prvenstva v 21. stoletju: starejši od njega so bili le Gianluigi Buffon, Morgan De Sanctis, David Beckham in Naldo. Pohvalil je tudi dolgoletnega rivala in zdaj soigralca Messija, ki se je izkazal s tremi asistencami, dva gola je prispeval njegov novi partner v obrambi Marquinhos, enega pa Angel Di Maria.

»Messi je unikat in privilegij ga je imeti v ekipi. Korak za korakom bo vsak prispeval svoj kamenček v mozaik, da bo PSG še večji in da bomo vsaj poskušali izpolniti cilje, ki smo si jih zastavili. Da je moj favorit za zlato žogo? Jasno je, da bom vedno branil tiste, ki so v moji ekipi. Želim mu vso srečo na tem svetu,« je še povedal Ramos.