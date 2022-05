Ne čarovnije, odločal bo kolektiv

Po prvi tekmi polfinala nogometne lige prvakov je kar težko izbrati favorita pred spektaklom na stadionu Santiago Bernabeu: res je, da je Manchester City doma zabil štiri gole, lahko bi jih tudi več, a so 13-kratni prvaki iz Madrida spet dokazali, da jih nikoli ne gre odpisati.

Na domačem Bernabeuu so v zgodovini že uprizorili več nepozabnih preobratov, zadnjega pred manj kot dvema mesecema, ko so v skupnem seštevku proti Paris Saint-Germainu zaostajali z 0:2, nato pa s hattrickom Karima Benzemaja v zadnjih 30 minutah povratnega dvoboja napredovali v četrtfinale. »Real lahko izločiš le z dobro predstavo na obeh tekmah. Čeprav imamo na tej ravni tekmovanja vedno več izkušenj, je nemogoče napovedovati. Morda bomo morali igrati bolje kot na prvi tekmi, a včasih glede na prikazano dobiš več, spet drugič pa manj, kot bi si zaslužil,« je tekmo napovedal Cityjev trener Pep Guardiola.

Branilci angleškega naslova so se za drevišnji dvoboj ogreli z visoko ligaško zmago v Leedsu (4:0), z identičnim izidom je Real potrdil osvojitev španskega naslova na domačem dvoboju z Espanyolom, ko je lahko trener Carlo Ancelotti za razliko od Guardiole tudi odpočil nekatere člane udarne zasedbe. Sicer so včeraj odmevale nekatere zadnje izjave kmalu 63-letnega stratega, ki je spregovoril o morebitnem koncu kariere.

»Po Realu bi se lahko upokojil. Če me bodo želeli zadržati deset let, bom deset let treniral, a nato bi rad preživljal čas z vnuki in potoval po svetu,« je za Prime Video dejal Ancelotti, na poznejši novinarski konferenci pa je dodal: »Imamo izvrstno priložnost, da se uvrstimo v nov finale. Po osvojenem državnem naslovu nam ob podpori Bernabeua lahko uspe, a City je v prednosti in se tega zaveda. Ključ do naše zmage nista motiv ali čarobno vzdušje, temveč kolektivna predanost cilju in posamična kakovost.«

Prvenstvo na 2. mestu

V Ancelottijevo začetno postavo se vrača ključni obrambni zvezni igralec Casemiro, ki je manjkal v Manchestru, tokrat pa na zelenici ne bo branilca Davida Alabe. Ravno obramba še naprej povzroča težave Guardioli, ne le zaradi kar treh prejetih zadetkov v prvem dvoboju – dva je prispeval neustavljivi prvi strelec Benzema, zadnjega, 14. v sezoni, z enajstmetrovko v 82. minuti. Gotovo ne bo igral John Stones, ki na prvi tekmi ni dokončal prvega polčasa, Kyle Walker ostaja pod vprašajem, medtem ko se po odsluženi kazni na desnem boku vrača João Cancelo. Tako kot Real tudi City še lahko osvoji dvojno krono, lahko pa tudi ostane brez vsega.

Če vprašate njihove navijače, dvomov ni: v prvomajski anketi časnika Manchester Evening News je 63,1 odstotka vprašanih izbralo evropski naslov, 36,9 odstotka pa novo zmago v premier league. Poraz v (morebitnem) drugem zaporednem finalu lige prvakov, če bi to pomenilo, da bi sinje modri na račun Liverpoola osvojili državni naslov, je izbralo le 34,2 odstotka vprašanih.