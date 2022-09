Ne boste verjeli, kaj je izjavil poljski trener: slovenske fante so hoteli spraviti v jok

Poljski selektor Igor Miličić je z udarno izjavo razburil slovenske navijače, saj je dejal, da so hoteli naše fante pripeljati do te faze, da bodo tako zmedeni, da se bodo lahko hranili z njihovimi solzami. »Kako proti Sloveniji? Povsem sproščeno. To je za nas najlažja tekma na tem evropskem prvenstvu. Mi lahko veliko pridobimo, Slovenci pa veliko izgubijo,« je preroško izjavil pred tekmo.

Sicer pa se širša javnost strinja, da je bila to ena najbolj napetih tekem tega prvenstva do zdaj. Najprej popolna premoč Poljakov, potem pa velika vrnitev Slovencev, ki so povedli, a so jih nasprotniki na koncu žal strli.

Luka Dončić se je takoj po tekmi opravičil, da je razočaral ekipo in celotno Slovenijo, vendar so se navijači postavili na njegovo stran in mu čestitali za borbeno igro.