Ne bo se preselil na skakalnice

Zastor v tehničnih disciplinah alpskega smučanja se je kot po navadi dvignil že v oktobrskih dneh z veleslalomom na tirolskem ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Smukaški del zimske karavane je še na pripravah, prvi moški smuk sezone bo gostil Lake Louise v Kanadi ob zadnjem novembrskem koncu tedna.

Med tistimi, ki ga nestrpno pričakujejo, je tudi Martin Čater, v prejšnji sezoni senzacionalni zmagovalec smuka v Val d'Iseru. Pozneje predstave takšne ravni ni več ponovil, zato je tudi razumljiv njegov temeljni cilj, da bi se še vidneje približal svetovni eliti.

»Vsi opažamo, da med najboljšimi ni velikih razlik. Med pripravami sem precej pozornosti namenil razmišljanju, da bi večkrat pokazal, kam segajo moje sposobnosti. Vem, ni kar samoumevno zmagati, toda vedno bi si želel biti med deseterico ali petnajsterico najboljših. In ko si med njimi, hitro spoznaš, kako majhne so nato razlike,« pravi Celjan, ki je tri dni priprav namenil veleslalomu, poletje pa je preživel tudi pri vadbi smučarskih skokov. »Ključno je bilo, da pri skokih na smučišču postanem bolj samozavesten. Občasno sem občutil preveč strahu in spoštovanja. Da bi se resneje lotil skokov – to pa ne,« se je nasmehnil in dejal, da je bil pogosteje na doskočišču na hrbtu kot pa smučeh.

Seveda je zanj v pričakovanju olimpijske sezone pomembna tudi psihična trdnost. »V prejšnji zimi sem dočakal sunkovit vzpon, toda za tem tudi sunkovit padec. Veliko čustev se je takrat nabralo v meni. Po tekmi v Val Gardeni sem si poškodoval koleno, načrt se mi je začel rušiti, nisem znal zasukati krivulje navzgor,« pravi 28-letni Štajerec in doda: »Zdaj vse to poskušam popraviti, iščem najboljše zavoje.«

Kot za slehernega športnika so tudi zanj izziv olimpijske igre od 4. do 20. februarja v Pekingu in kitajskem gorskem svetu. »Če me zdaj vprašate po glavnem cilju, vam odgovorim takole – rad bi bil že na prvi tekmi pravi. Sezona ponuja več tekmovalnih nalog, grem korak za korakom, res bi rad na vsaki tekmi pokazal, kar znam.«

S hčerkico čas kar beži

Žal mu je, da se mu ni uresničila želja o pripravah v Argentini. »Tam še nisem bil, namesto v Čile bi se tokrat morali odpraviti v Argentino. Kot vem, je tam več miru, več kakovostnega treninga lahko opraviš kot v Evropi, kjer je gneča, res pa je, da se naši trenerji vedno znova potrudijo za dobre proge in so pri tem uspešni,« je poudaril Čater, pred katerim so tedni sklepnih priprav.

»Kmalu bo napočil čas za odhod čez Atlantik. Rad bi še dobro vadil v Copperskem gorovju v ZDA, tam je res dobra proga za trening smuka,« je dodal smučar, ki prosti čas rad namenja planinam in kolesarjenju. »V zadnjih letih se poskušam izogibati nogometu in še nekaterim športom zaradi nevarnosti poškodb, zlasti gležnja ali kolena.«

Sicer seveda stiska pesti za vse slovenske športnike, spremljal je pisano poletje z vrhunskimi dosežki rojakov, kolikor mu je pač dopuščal čas. S partnerico Barbaro imata doma eno leto staro Lano: »In z otrokom mi čas kar beži.«