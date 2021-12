Ne bo še poletel med oblake

Cene Prevc še sam, kot je priznal, ni pričakoval tako dobrega (smučarskega) skoka v olimpijsko sezono svetovnega pokala. »Za takšen start bi pred odhodom na uvodno postajo v Rusiji takoj podpisal. In to dvakrat!« je v smehu poudaril 25-letni skakalec iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki po petih (posamičnih) tekmah v skupni razvrstitvi zaseda visoko 6. mesto.

Z izjemo prve preizkušnje v Ruki, na kateri je zasedel 20. mesto, se je vsakič prebil med elitno deseterico. Sezono je v Nižnem Tagilu odprl z 8. mestom, s katerim je izenačil svoj dotlej najboljši dosežek iz Oberstdorfa 2016, že dan pozneje je letvico pomaknil na 5. mesto, ki ga je ponovil še na Finskem.

»Na uvodnih treh postajah se mi je res lepo izšlo, čeprav so se mi še vedno v nastope prikradle tudi napake. Nekajkrat se mi je zgodilo, da sem predolgo čakal na odskok. Kot da bi se bal, da bi odrinil prezgodaj. Zato sem si v jezi rekel: 'Cene, bodi mož, pokaži, koliko te je v hlačah, in pravočasno odskoči!'« je zaupal, na kakšen način se tudi spodbuja za tekme. V isti sapi je pristavil, da (še) ne bo poletel med oblake. »Ostajam na realnih tleh in upam, da bom nadaljeval v takšnem slogu,« si je zaželel srednji od bratov Prevc.

Zakaj mu gre na začetku te sezone tako dobro od nog, niti sam ne ve natančno. »Če bi poznal skrivnost uspeha, bi se po njej pripravljal že prej. Skoki so namreč tako zapleten šport, da ni recepta, ki bi učinkoval pri vseh. Poglejte, na primer, Halvorja Egnerja Graneruda, ki je v prejšnji sezoni zanesljivo osvojil veliki kristalni globus, zdaj pa je ostal brez zmagovitega recepta. Vsako leto je treba na novo priti do njega, saj se sestavine vseskozi spreminjajo,« je pojasnil član kranjskega Triglava, ki se mu bo – če bo še naprej skakal tako dobro – sčasoma poplačal vloženi trud.

Vesel tudi za Niko

Čeprav mu dolgo ni šlo po željah, na to, da bi smuči postavil v kot, ni nikoli pomislil. Vedno je imel pred očmi osebne cilje, ki jim je sledil in jih poskušal uresničevati. »Podobno je tudi s šolskimi obveznostmi, za katere sem prepričan, da jih bom enkrat zaključil, saj ničesar nočem pustiti nedokončanega. Tudi v skokih sem se po finalu v Planici vsakič vprašal, ali sem v sezoni dosegel vse, kar sem si želel. Ker so bili odgovori večinoma nikalni oziroma sem si želel več, sem nadaljeval zgodbo. Nikoli ni bilo tako hudo, da bi si rekel, da se tega ne grem več. Tudi na to, da sem pristal nazaj v klubu, nisem gledal kot na nazadovanje. Ne, še vedno sem imel pravo podporo, sledil sem programu, na treningih in tekmah dajal vse od sebe ter postopoma prišel do tu, kjer sem zdaj,« je razkril.

Optimistično pogleduje tudi k obema preizkušnjama ta konec tedna v Klingenthalu. »Tamkajšnja skakalnica je prijetna, a te hitro kaznuje, če ne skačeš dobro. Ko smo bili poleti tam, sem kar užival, tako da se znam hitro ujeti z njo,« je ocenil pred drevišnjimi kvalifikacijami (19.00) na veliki napravi v Areni Vogtland, na kateri bo že danes (15.00) prva od dveh ženskih tekem. Tudi z njegovo sestro Niko Prevc. »Lepo je spremljati njene dosežke,« jo je Cene še pohvalil.