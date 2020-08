Ne bo igral v hudičevi luknji, kjer smrdi po urinu

Snuker ni isto kot biljard, v njem veljajo namreč drugačna pravila, predvsem pri številu krogel, snuker jih ima 22, biljard 15. V drugi polovici 19. stoletja so se ga domislili britanski vojaški oficirji na dolžnosti v koloniji Indiji. Od Indije do Sheffielda, Ronald Antonio O'Sullivan pa je tam nedavno še šestič postal svetovni prvak v snukerju.



Le kratek prelet statistike, rekorder po svetovnih naslovih je pokojni Anglež Joe Davis s petnajstimi, od upokojenih igralcev jih ima na vrhu Škot Stephen Hendry sedem. O'Sullivan je s šestimi kronami najtrofejnejši od še dejavnih snukeristov, ker je zadevanje krogel na mizi tako kot pikado idealen šport za sproščanje živcev ob vrčku piva v Združenem kraljestvu, pa je treba živce sprostiti tudi s primerno nagrado za igralčev trud.



Štiriinštiridesetletnik, prvič je postal najboljši na svetu že leta 2001, je v žep pospravil 550.000 evrov. Za kakšno pivo se je že našlo, tudi perfekcionisti, maksimum, 147 točk v igri, je denimo O'Sullivan v karieri zbral petnajstkrat, morajo ob hmeljevem napitku obnoviti perfekcijo in zbranost v možganih. Da je ustvarjen za višje igralske dosežke, govori dejstvo, da je prvi in edini snukerist, ki je sto točk dosegel tisočkrat.



Vzdevek Raketa so kontroverznemu, nepredvidljivemu in besedno neposrednemu zvezdniku nadeli že pri šestnajstih letih, prejel ga je zaradi hitrega sloga igre. Denimo najhitrejši maksimum mu je uspel v pičlih petih minutah in osmih sekundah. Torej snukerski genij, ki je le sedem dni pred svojim 18. rojstnim dnevom postal najmlajši zmagovalec prvenstva Velike Britanije.

Starši v zaporu

Ker so geniji muhasti, so tudi pri O'Sullivanu zasuki v karieri z vzponi in padci vodili njegovo karierno pot. Ko se ga je prijela depresija, so bili mamila in alkohol njegova stalnica, kot tipični pubovski Anglež je spil tudi do 15 piv na dan. Znal je eksplodirati, med dvobojem kar oditi v slačilnico, za mizo se ni več vrnil. Zaradi temnega pubovskega vzdušja pri snukerju, tudi dolgočasnosti, se je spraševal, zakaj ni, denimo, igralec golfa ali tenisa, ti vendarle nastopajo na prostem. Kakšno prizorišče turnirja je znal tudi zavrniti z besedami, da je to hudičeva luknja, kjer smrdi po urinu.



Med prekinitvijo kariere je delal celo na prašičji farmi. Vzrok za njegovo naravo, prekinitev kariere in njeno nadaljevanje po psihološki pomoči je morda v težkem družinskem življenju. Oče je bil zaradi umora 18 let v zaporu, Ronald John in mati Maria O'Sullivan (rojena Catalano), torej ima Ronnie tudi nekaj sredozemske vzkipljive krvi, sta v londonskem predelu Soho vodila verigo sex shopov. Tudi njegova mati je bila obsojena, in sicer na enoletno zaporno kazen zaradi izogibanja plačilu davkov. Ronnie je moral ob odsotnosti staršev skrbeti za osemletno sestro Danielle.



Po materini strani ima sestrično Marie Catalano, nekoč prvo na ženski jakostni lestvici snukerja. Ronnie O'Sullivan ima tri otroke, z nekdanjo partnerico Sally Magnus hčerko Taylor-Ann, hčerka Lily in sin Ronnie sta se rodila iz zveze z Jo Langley, ki jo je srečal na terapevtskih shodih uživalcev drog. Je tudi že dedek. Od leta 2013 je zaročen s pet let starejšo igralko Lailo Rouass, ta je maroškega in indijskega rodu. Snukerski zvezdnik je bil leta 2016 odlikovan z najvišjim redom britanskega imperija, no, zasebno politično podpira laburiste. Levi ali desni, šteje denar, Ronnie O'Sullivan je zaslužil 13 milijonov evrov, kar je rekordna vsota za snuker.